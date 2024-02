Metro Awakening: VR-Game ersetzt nicht das neue Spiel von 4A Games

Metro Awakening ersetzt nicht das nächste 4A Games-Spiel





Hi, this is not the next mainline Metro game by 4A Games, that is still in development and as we have stated previously will come to gen 9 consoles and PC - this is a different project developed by Vertigo Games.



— Metro (@MetroVideoGame) February 1, 2024

4A Games und die Folgen des Ukraine-Kriegs

Bei derwurde recht überraschend mitein neues Spiel der Ego-Shooter-Reihe angekündigt. Allerdingsund ohne die Beteiligung von 4A Games, die bislang für die Metro-Reihe verantwortlich waren.Unter Fans sorgte das schnell für für Verwirrung, denn der eine oder andere befürchtete, dass es um den ukrainischen Entwickler möglicherweise nicht gut steht. Immerhin gehört 4A Games seit 2020 auch zur, dieundin Erscheinung getreten sind.gibt es allerdings nicht, wie das Team selbst bekanntgibt.Metro Awakening wird von Vertigo Games entwickelt, die erst Ende 2023veröffentlicht haben, und spielt noch vor den Ereignissen von. Mit an Bord des VR-Spiels ist außerdem, der Autor der erfolgreichen Buchreihe, auf der Metro basiert. Im Jahr 2028 schlüpft ihr in Metro Awakening in die Rolle von Serdar, der in den U-Bahn-Tunneln Moskaus nach seiner Frau sucht. Spielerisch soll das VR-Abenteuer diebieten: Stealth, Kampf und eine Prise Survival.Der Release von Metro Awakening ist für dieundsowiegeplant. Erscheinen soll das Projekt irgendwann im Laufe des Jahres. Befürchtungen, dass der VR-Ableger den nächsten großen Teil der Metro-Reihe ersetzt, erstickt der offizielle Twitter-Account der Metro-Reihe im Sande. Das frisch angekündigte Projekt steht demnachmit dem nächsten Metro-Spiel, welches bei 4A Games entsteht."Hallo, das ist nicht das nächste Metro-Hauptspiel von 4A Games, welches sich immer noch in der Entwicklung befindet und, wie wir bereits erwähnt haben, für die Konsolen der neunten Generation und den PC erscheinen wird - dies ist ein anderes Projekt, das von Vertigo Games entwickelt wird", so die Nachricht auf Twitter.Auch 4A Games, die Entwickler von Metro 2033,und, haben sich auf ihrer Webseite zu Worte gemeldet. In einem Beitrag spricht das Studio über den immer noch anhaltendenJene Umstände haben natürlich Einfluss auf die Arbeit am nächsten Metro-Spiel. "Der Krieg in der Ukraine hat uns dazu veranlasst, darüber nachzudenken, um welche Art von Geschichte es im nächsten Metro gehen sollte. Alle Themen von Metro -- sind jetzt Teil unserer Alltagserfahrungen. Also greifen wir sie auf und integrieren sie mit neuem Engagement in das Spiel."Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis wir etwas von diesem Spiel zu Gesicht bekommen. "Jeden Tag versuchen wir, unser Leben so normal wie möglich zu gestalten, und doch haben wir es mit Strom- und Wasserausfällen zu tun, mit Familien, die umgesiedelt werden müssen, mit Freunden und Kollegen, die sich freiwillig melden oder an die Front gerufen werden. Unsere... ist nicht normal, beim besten Willen nicht. Das ist das Leben in Kriegszeiten, und das prägt unweigerlich die Spiele, die wir machen", heißt es von 4A Games abschließend.Ähnliche Erfahrungen wie die Entwickler der Metro-Reihe macht auch, ebenfalls ein ukranisches Studio, durch. Das Team arbeitet schon seit Jahren an