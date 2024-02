Sonic x Shadow Generations: Bei dem Namen kommen jetzt nicht mehr nur NSFW-Inhalte

Sonic x Shadow Generations: Die beiden Igel erleben in Fanart noch ganz andere Abenteuer

Für den kommenden Herbst hat Sega ein Remaster eines Sonic Titels angekündigt. Mitschafft es dann ein gut 13 Jahre alter Titel auf die aktuelle Konsolengeneration – und wartet sogar mit einigen Bonusinhalten auf.wurde im Jahr 2011 zum 20-jährigen Geburtstag der Sonic-Reihe veröfentlicht. Es verbandund lässt auch den modernen auf den klassischen Sonic treffen. Mit dem Remaster wird ein besonderes Licht auf Shadow geworfen (haha!) – was sich Sega allerdings mit dem Titel gedacht haben könnte, ist bereits Gegenstand einiger Mutmaßungen.In der neuen Storykampagne in Sonic x Shadow Generations schlüpft ihr in die Rolle des schwarzen Rivalen des blauen Turbo-Igels. Ihr begleitet ihn auf der Suche nach seinem eigenen Erzfeind Black Doom, erfahrt dabei viel über seine Vergangenheit und erlernt tief im Inneren schlummernde Fähigkeiten. Auch das Originalspiel Sonic Generations soll nicht nur ein grafisches Upgrade erhalten: Die Story um Sonic und sein Alter Ego aus der Vergangenheit, die zusammen ihre Freunde um Knuckles, Amy und Tails retten müssen, wirdSolltet ihr den Spieletitel in die Suchleiste diverser Suchmaschinen eingeben, ist mittlerweile auch keine präzise Vorsicht mehr geboten. Noch bis vor wenigen Tagen nämlich hättet ihrnoch so manches anzügliches Suchergebnis bekommen. Die Paarung des blauen und des schwarzen Igels ist bei Freunden erotischer Fanart und -Fiction anscheinend recht beliebt, weshalb ihr mit entsprechenden Inhalten konfrontiert werden könntet.Ein x als verbindendes Element zwischen zwei Namen verdeutlicht in jenen Kreisen für gewöhnlich eine. Mittlerweile werden in den Top-Suchergebnissen bei Sonic x Shadow allerdings Bilder zum Spiel angezeigt – ein Schelm, wer dabei an eine geplante Strategie von Sega denken könnte, so wie dieser Kotaku-Redakteur.Ob ihr nun Fans von Sonic, von Shadow, oder einer körperlichen Zusammenkunft beider seid –könnt ihr Sonic x Shadow Generations für PlayStation 5 und 4, Xbox Series X|S und One, Nintendo Switch sowie PC erstehen., könnt ihr in unserem Spieletest zu Sonic Superstars lesen.