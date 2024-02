Tales of Kenzera: ZAU: EAs Mythologie-Metroidvania hat Demo-Version

Tales of Kenzera: ZAU - Entwickler verarbeitet Beziehung zu seinem Vater im Spiel

Noch gut drei Monate liegt der angepeilte Release in der Zukunft, jetzt jedoch könnt ihr schon mal einen ersten Blick in das kommende Metroidvaniawerfen. Auf Steam ist die Demo zum Spiel von Entwickler Surgent Studio erschienen.In dem farbenfrohen und actiongeladenen Abenteuer spielt ihr den jungen Schamanen Zau auf einer emotionalen Reise. Im Fokus stehen dabei nicht nur seine beiden Masken, sondern auch die von derinspirierte Spielwelt.Hinter dem Entwicklerstudio von Tales of Kenzera: ZAU steht. Der britische Schauspieler mit kenianischen Wurzeln widmet das Spiel seinem verstorbenen Vater, der ihn zum Medium Gaming brachte und es ihm als eine Form der Kunst präsentierte. „Videospiele sind für mich die stärkste Art, um Geschichten zu teilen“, sagt Salim. „Wie könnte ich also meinen Vater und meine Beziehung zu ihm besser ehren als mit dieser Erfahrung?“ Auch Zau hat im Spiel eine starke Bindung zu seinem Vater, die eine große Rolle in der Geschichte spielt.Daneben sind die Markenzeichen des Schamanen im Spiel offensichtlich die Masken, die im besondere und auf den Elementen basierende Fähigkeiten verleihen. Die orangefarbene Maske lässt ihn, die sogar einen Flammenwirbel hervorrufen können, mit Hilfe der blauen Maske wirft Zau Messer aus Eis, die auch. Im Laufe des Spiels müsst ihr in rasanten Sprungkombinationen oder während Kämpfen mit fast bildschirmfüllenden Monstern die Mächte der Masken blitzschnell wechseln.Das Metroidvania im zeitgemäßen Comicstil kommt am, die Demo ist schon jetztFür uns von 4Players stellt es auf jeden Fall einen derdar. Ein weiteres Spiel in dieser Auflistung ist dessen Spieletest ihr hier lesen könnt.