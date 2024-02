Madden NFL 24: EAs Football-Simulation sagt Gewinner des Super Bowl 58 voraus

Chiefs gegen 49ers: EAs Football-Simulation Madden sagt voraus, wer den Super Bowl 58 gewinnt

Super Bowl 57

Madden-Vorhersage: Eagles 31, Chiefs 17

tatsächliches Ergebnis: Chiefs 38, Eagles 35

Madden-Vorhersage: Bengals 24, Rams 21

tatsächliches Ergebnis: Rams 23, Bengals 20

Madden-Vorhersage: Chiefs 37, Bucs 27

tatsächliches Ergebnis: Bucs 31, Chiefs 9

Madden-Vorhersage: Chiefs 35, 49ers 31

tatsächliches Ergebnis: Chiefs 21, 49ers 20

Madden-Vorhersage: Rams 30, Patriots 27

tatsächliches Ergebnis: Patriots 13, Rams 3

Madden-Vorhersage: Patriots 24, Eagles 20

tatsächliches Ergebnis: Eagles 41, Patriots 33

Madden-Vorhersage: Patriots 27, Falcons 24

tatsächliches Ergebnis: Patriots 34, Falcons 28

Madden-Vorhersage: Panthers 24, Broncos 20

tatsächliches Ergebnis: Broncos 24, Panthers 10

Madden-Vorhersage: Patriots 28, Seahawks 24

tatsächliches Ergebnis: Patriots 28, Seahawks 24

Madden-Vorhersage: Broncos 31, Seahawks 28

tatsächliches Ergebnis: Seahawks 43, Broncos 8

Madden-Vorhersage: Ravens 27, 49ers 24

tatsächliches Ergebnis: Ravens 34, 49ers 31

Madden-Vorhersage: Giants 27, Patriots 24

tatsächliches Ergebnis: Giants 21, Patriots 17

Madden-Vorhersage: Steelers 24, Packers 20

tatsächliches Ergebnis: Packers 31, Steelers 25

Madden-Vorhersage Saints 35, Colts 31

tatsächliches Ergebnis: Saints 31, Colts 17

Madden-Vorhersage: Steelers 28, Cardinals 24

tatsächliches Ergebnis: Steelers 27, Cardinals 23

Madden-Vorhersage: Patriots 38, Giants 30

tatsächliches Ergebnis: Giants 17, Patriots 14

Madden-Vorhersagen: Colts 38, Bears 27

tatsächliches Ergebnis: Colts 29, Bears 17

Madden-Vorhersage: Steelers 24, Seahawks 19

tatsächliches Ergebnis: Steelers 21, Seahawks 10

Madden-Vorhersage: Patriots 47, Eagles 31

tatsächliches Ergebnis: Patriots 24, Eagles 21

Madden-Vorhersage: Patriots 23, Panthers 20

tatsächliches Ergebnis: Patriots 32, Panthers 29

Wer gewinnt den? Diese Frage dürfte Football-Fans aus aller Welt in nicht erst in den kommenden Tagen beschäftigen, denn in der Nacht von Sonntag auf Montag steigt daszwischen denund denSeit über zwei Jahrzehnt schon lässt es sichnicht nehmen, den Ausgang des prestigeträchtigen Sportspektakels mittels seiner hauseigenenvorherzusagen. Dabei lag EA in der Vergangenheit bereits das eine oder andere Mal beeindruckend richtig und natürlich hat man auch dieses Jahr einen heißen Tipp parat.Läuft alles so, wie es das NFL-Orakel von EA vorhersagt, darf sich das Team der 49ers am kommenden Wochenende über die begehrtefreuen. Die Mannschaft aus San Francisco würde so mit den Steelers und den auch in Deutschland besonders populären Patriots gleichziehen und seinennachhause fahren. Vertraut man dem in Madden NFL simulierten Spielstand, dürfen sich Fans auf ein Football-Feuerwerk, in dem die Offensivabteilungen beider Mannschaften ganze Arbeit leisten, mit einemvon 30 zu 28 Punkten für die 49ers einstellen.Schon in dengelang es den jeweiligen Madden-Titeln, den einen oder anderen Glücksgriff zu landen. In einem der spannendsten Super Bowls der vergangenen Zeit behielt das Spiel sogar Recht, was den finalen Score der Partie anbelangte, indem man immit einem Stand von 28 zu 24 zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks eine exakte Vorhersage traf. Doch dies war nicht das einzige Mal, dass die Football-Simulation mit dem letztendlichen Gewinner einen Touchdown erzielte ( via Kotaku):Auf die letztenheruntergerechnet bewies EA Sports mit den in Madden NFL simulierten Super Bowls in rund der Hälfte aller Finalbegegnungen ein goldenes Händchen und konnte den späteren Gewinner korrekt im Vorfeld bestimmen. Auch interessant: Mitvorherzusagen.