Alisa: Oldschool-Survival-Horror landet mit kostenloser Demo auf Konsolen

In Zeiten, in denenfür modernen Horror mit herausragender Grafik und geschmeidigem Gameplay steht, sehnt sich der ein oder andere Genre-Fan vielleicht nach den Ursprüngen zurück.So richtig schön, mit festen Kamera-Perspektiven, körniger Optik und Tank-Controls zum Beispiel? Wessen Herz bei der Nennung dieser Eigenschaften beginnt, schneller zu schlagen, der sollte vielleicht einen Blick aufwerfen. Mit dem Developer's Cut ist der Survival-Horror nun endlich auch auf Konsolen aufgeschlagen und bietet einezum Reinschnuppern.Dem ein oder anderen dürfte Alisa vielleicht schon ein Begriff sein: Der von Casper Croes entwickelte und ursprünglich über Kickstarter finanzierte Titel erschien bereitsund sammelte dort seitdem gut 800 Nutzerrezensionen, davon satte 91 Prozent positiv. Zu mehr Aufmerksamkeit verhilft nun eventuell der Developer's Cut der Top Hat Studios, die das Spiel vor wenigen Tagen auf die, diesowie dieundhievten.Genau wie auf dem PC bekommt ihr natürlich auch auf Konsolen die eingangs erwähntegeboten, die mit den typischen Kennzeichen des Genres daherkommt. Falls ihr euch trotz des günstigen Preises vonunsicher seid, ob Alisa euch abholen kann, lädt außerdem auf allen Plattformen eine kostenlose Demo dazu ein, die ersten Schritte in der Rolle der gleichnamigen Protagonistin zu bestreiten. Wir haben uns ebenfalls auf diesen schaurigen Pfad begeben und– und, was sie taugt.Die Demo steigt genau dort ein, wo es das Spiel auch tut: Ganz am Anfang. Diemacht sich zusammen mit einem Kollegen auf die Suche nach einem durchtriebenen Dieb, der sich einige höchst vertrauliche Dokumente angeeignet hat, und verfolgt den Kriminellen bis in einen gruseligen Wald. Als der Kollege stolpert und verletzt liegenbleibt, landet Alisa allein auf einer Lichtung – von dem Dieb keine Spur. Dafür tauchen plötzlichauf, die die Agentin kurzerhand überwältigen und von dannen schleppen.Wieder bei Bewusstsein findet sich Alisa an einem ihr fremden Ort wieder: Ihre Entführer haben ihr nicht nur ihre Besitztümer gestohlen, sondern sie auch in ein blau-weißes Kleid gesteckt, das verdächtig an das Outfit von Alice aus Lewis Carrolls Romanerinnert. Doch die Agentin hat Glück: In einer Schublade findet sie nicht nur eine geladene Pistole, sondern auch den Schlüssel zu dem Raum, in dem sie festsitzt. Bewaffnet und voller Tatendrang, das Rätsel um ihre Entführung und das, in das es sie verschlagen hat, zu lösen, stellt sich Alisa der neuen Situation.Als Kind der 1990er bin ich ehrlich gesagt zu jung, um die ersten Resident Evil-Spiele selbst erlebt zu haben und bin daher. Wenig überraschend war ich mit der Steuerung von Alisa zunächst ziemlich überfordert: Die Richtung, in die sich die Agentin bewegte, schien nicht zu der zu passen, in die ich den Stick meines Controllers schob –, außer vermutlich für all diejenigen, die sich schon vor fast 30 Jahren mit den sogenannten Tank-Controls herumgeschlagen haben.Für jemanden wie mich, der sich zu demhingezogen fühlt, aber an… eine zeitgemäßere Steuerung gewöhnt ist, bietet Alisa glücklicherweise den perfekten Kompromiss und lässt mich zu einemwechseln – ohne jedoch das gute alte „Ich muss stehenbleiben, um meine Waffe zu ziehen und zu schießen“ auf der Strecke zu lassen. Alt trifft neu und sorgt dafür, dass ich nach den ersten Spielminuten nicht direkt das Handtuch werfen wollte.Dass man das Rad nicht neu erfinden will, beweist Alisa derweil nicht nur beim Look, sondern auch in Sachen Gameplay. Ich husche durch die engen Gänge des bis an den Rand mit, stehe vor verschlossenen Türen und sammle Gegenstände, Hinweise und Munition, um diesem Albtraum aus Polygonen zu entkommen. Zumindest in der Demo waren die Rätsel noch nicht besonders anspruchsvoll: Eingewährt mir einen Schlüssel und drei Buchstabenblöcke ebnen mir den Weg zur Abschlussnachricht „To be continued“.Doch die herumstreunenden Marionetten beleben die kleine Schnitzeljagd bereits mitund die gelungene Musik sorgt für zusätzliche Atmosphäre: Die erste halbe Stunde von Alisa beginnt vielversprechend und macht Lust auf mehr. Einzig die in der Spielbeschreibung erwähntemacht mir Kopfzerbrechen, denn in einem Survival-Horror-Titel kann die Mischung aus absichtlich behäbiger Steuerung und harten Bosskämpfen schnell zu Frust führen.Sollte es euch nun in den Fingern jucken, könnt ihr dank der kostenlosen Demo auf allen Plattformen selbst überprüfen, ob Alisa euren Geschmack als Genre-Fans trifft. Macht euch der Appetithappen Hunger auf den Rest des Spiels, findet ihr dann den am 6. Februar veröffentlichten Developer's Cut für(je nach Plattform) auf. Ebenfalls ziemlich gruselig:, der vor Kurzem einen ersten Meilenstein knackte.