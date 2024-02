RoboSquad Revolution: Indie-Shooter holt Popstar Taylor Swift ins Spiel

RoboSquad Revolution: Taylor Sw…Entschuldigung: Saylor Twist stellt sich der Zoran Task Force jetzt entgegen





Wer bei dieser Überschrift die Stirn runzelt, dem sei es nicht verübelt: In einem wohl eher unbekannterenkönnt ihr jetzt in die Haut einer neuen Figur mit dem Namenschlüpfen, die einem äußerstnicht nur dem Namen nach ähnelt.Die Rede ist natürlich von der Grammy-Gewinnerin Taylor Swift. Und während diese gerade mit ihrer neuen Tour die Bühnen der Welt rockt, ballert ihr mit ihrem Videospiel-Pendant inim passenden Outfit und mit einigen Cyborg-Körperteilen versehen, rabiaten Roboter-Gegnern die Birne weg.Mit dem neuesten Update schließt sich Saylor Twist dem Roster der Roboter-Kämpfer von RoboSquad Revolution an. Dabei trägt sie ein unverkennbares Outfit, auf welches diegestickt ist – eine weitere Referenz zu ihrem berühmten Vorbild, dennist seit Kurzem mit dem US-amerikanischen Football-Starin einer Beziehung. Jener steht als Tight End mit den Kansas City Chiefs im diesjährigen NFL-Finale undja ohnehin schon zu seinen Gunsten vorhergesagt.Bei RoboSquad Revolutions handelt es sich um einen, der erst im vergangenen Jahr im Early Access auf Steam und im Epic Games Store sein Debüt feiern durfte. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen hochmodernen Roboter-Kämpfer, der andere Cyborgs, die von der gefürchteten Zoran Task Force angeführt werden, auf den virtuellen Schrottplatz befördern soll.Ihr könnt euren Roboter-Avatar mit der Wahlnach euren Wünschen anpassen, außerdem behelft ihr euch im Kampf auch humanoid-wirkenden Hologrammen, die verschiedene Fähigkeiten mitbringen und für unterschiedliche Styles in den Kämpfen sorgen.Taylor Swift ist aber, an der sich die Entwickler bedient haben: Schon in der Vergangenheit gab es immer mal wieder derartige Anspielungen auf verschiedenste Persönlichkeiten der Popkultur, so wurden unter anderem Figuren mit den Namenoder, der sich sogar in einen Echsenmenschen verwandeln kann, eingeführt. Für Swift selbst hingegen ist es ebenfalls nicht das erste Mal, dass auf sie in einem Game angespielt wird: Zum 22. Jubiläum des MMOsstießen Spieler auf den NPC Sailor Twift, der eine Quest mit weiterenparat hatte.