No Rest for the Wicked: Early Access zum Rollenspiel der Ori-Macher lässt länger auf sich warten

No Rest for the Wicked: Rollenspiel braucht noch etwas Zeit

Nachdembei den Game Awards vergangenes Jahr erstmalig enthüllt wurde, sollte das Action-Rollenspiel bereits im ersten Quartal 2024 in den Early Access stürmen.Offenbar ist das Action-Rollenspiel der Moon Studios, die sich in den letzten Jahren mit den malerischen Metroidvaniasundeinen Namen gemacht haben, noch nicht bereit für seinen ersten Auftritt. Wem es nach dem ersten Trailer bereits in den Fingern juckt, muss sich nun also gedulden.Dievon No Rest for the Wickedgeht aus dem Finanzbericht von Take-Two Interactive hervor: Demnach ist der Early Access-Release nun für das erste Quartal des Finanzjahres 2025 geplant, was übersetzt irgendwann imbedeutet. Take-Two Interactive, genauer gesagt deren Indie-Label Private Division, wird als Publisher für das Action-Rollenspiel fungieren.Nicht nur der Finanzbericht erwähnt diese Verzögerung, auch Take-Two-CEO Strauss Zelnick bestätigte sie noch einmal gegenüber den Kollegen von IGN : „Es wurde um ein Quartal verschoben und wie immer gilt, dass wir etwas verschieben, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen es noch ein wenig auf Hochglanz polieren, damit es so gut sein kann wie möglich und eine noch bessere Erfahrung für Konsumenten bietet.“Einen genauen Grund nennt Zelnick abseits der typischen Verschiebungsphrasen nicht, offenbar brauchen die Moon Studios, um etwaige Bugs zu beheben. Weitere Infos zu No Rest for the Wicked sollen dann aber in jedem Fallfolgen, wenn mit „Wicked Inside“ einzum Spiel stattfinden soll. Möglicherweise verrät man dann auch einen neuen, konkreteren Termin für den Early Access-Launch.Während man spielerisch mit No Rest for the Wicked neue Wege beschreitet und sogarwill, trug der optische Stil des Action-Rollenspiels zumindest im ersten Trailer unverkennbar die. Deutlich bunter, dafür ebenfalls von Publisher Private Division herausgegeben: Der 3D-Plattformer