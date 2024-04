No Rest for the Wicked: Zu früh für den Test, früh genug für eine Kaufwarnung

Ori-Entwickler Moon Studios wagt sich mit seinem neuen Spielin diablo-sche und darksoulsige Gefilde.Das ganze Abenteuer startete vorgestern imauf dem PC – und early trifft den Nagel wahrlich auf den Kopf. Auf Steam stehen die Wertungen aktuell bei, fast 2.000 Rezensionen überschlagen sich an Kritikpunkten.selbst auf leistungsfähiger Hardware, konfuse und nicht veränderbare Tastatursteuerung, ein unfair hoher und zäher Schwierigkeitsgrad – es ist aktuell sehr schwer, ein faires Urteil über No Rest of the Wicked zu fällen. Was wir aktuell überhaupt bewerten können, ist der Release, derläuft. Wir würden zu gerne über den Inhalt sprechen, aber aktuell nimmt die Technik die gesamte Bühne ein.Einreiht sich an das nächste:– wir hoffen so sehr darauf, weil wir auf diese Alternative schon so lange warten. Diablo mit Dark Souls zu kombinieren, ist ein interessantes Konzept, das die Aufmerksamkeit verdient, die ihm zusteht – aber in einem Zustand, der nicht alles andere überschattet. Dieser Early Access startete zu früh. Wir prüfen, wann es an der Zeit für einen fairen Test ist.