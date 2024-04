No Rest for the Wicked: Fast täglich neue Patches

Mit hohen Erwartungen ist das Action-Adventureletzte Woche in den Early Access gestartet. Performance-Schwächen und eine unfaire Spiel-Balance sorgen allerdings dafür, dass das Spiel bisher auf Steam eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen wird uns viele kritische Stimmen über sich ergehen lassen muss.Auch bei uns kann das Spiel in dieser Version. Die ersten Hofixes können allerdings dafür sorgen, dass sich der Zustand des Spiels schnell bessert. Bei Entwickler Moon Studios hört manund arbeitet auf Hochtouren an den Spielverbesserungen.So werden mit Hochdruck die ersten Patches veröffentlicht, die zahlreiche Kritikpunkte aufgreifen, wie auf der offiziellen Webseite von No Rest for the Wicked zu lesen ist. „Vielen Dank an alle, die den Early Access-Launch so unglaublich für uns gemacht haben“, heißt es zunächst. „Wir hören euch.“ Nachdem am Wochenende der erste Hotfix veröffentlicht wurde,Besonders an der Balance hat man zunächst. So wurden Sturz- und Dauerschaden, Ausdauerverbrauch sowie Reparaturkosten reduziert. Der neueste Patch fokussiert sich vor allem auf die Performance; an Details wie Menüführung und Loot-Droprate wird konsequent gefeilt. Auch der Neuanordnung der Controller-Steuerung will man sich zügig annehmen. „Die Menge an Feedback, die wir bisher bekommen haben, ist großartig. Schickt uns gerne weiterhin eure Meinungen und Fehlermeldungen.Bei der Rate, mit der Moon Studios die Patches raushaut, kann man erahnen,. Wir hoffen, dass sich No Rest for the Wicked so in Kürze auch in einem stabilen und fair bewertbaren Status befindet, damit es bei uns ein Review erfahren kann.