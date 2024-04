No Rest for the Wicked wird zu No Rest for the Devs





— thomasmahler (@thomasmahler) April 24, 2024

Trotz Early Access-Status, der für Entwickler gemeinhin noch Spielraum für Veränderungen, Updates und Problembehebungen lässt, muss sich Moon Studios viel Kritik hinsichtlich des Zustands vonanhören. Den Defiziten ist man sich beim österreichischen Studio wohl bewusst; seit Release am vergangenen Donnerstag wurden bereits vier Hotfixes veröffentlicht.Thomas Mahler, CEO von Moon Studios,, das Spiel im Early Access-Status zur Verfügung zu stellen. Für ein Spiel solchen Umfangs sei dieses Vorgehen heutzutage beinahe alternativlos, womit er ins gleiche Horn stößt wie die Entwickler vonIn einem längeren Beitrag auf Twitter hat Mahler verdeutlicht, warum der Early Access-Status von No Rest for the Wicked sosei. „Wir sind jetzt seit einer Woche drin und es ist jetzt schon klar, dass das eine der besten Entscheidungen war, die wir treffen konnten. Hätten wir eine Version 1.0 herausgebracht, wären wir nie in der Lage gewesen, all die Daten zu sichten, die wir jetzt sehen, und hätten nicht das Feedback der Community bekommen.“Von dem Vorgehen hätten Spiele in der Vergangenheit vielleicht profitieren können. „Wennim Early Access gewesen wäre,, einen Blick auf die zweite Hälfte des Spiels zu werfen und weniger geschliffene Regionen wie Lost Izalith vollenden können.“ Stimmen, die meinen, dass man Bugs auch durch Updates und DLCs beheben könne, hält Mahler entgegen, dass das oft einfach nicht möglich wäre. „Auch wenn ihr die Idee von Early Access vielleicht nicht mögt: Es ist der Weg, um es Entwicklern zu erlauben,zu formen. Bitte versucht zu verstehen, dass ein Sinn dahintersteckt.“Mahler verwies auch darauf, dasseinige Zeit in einem Early Access-Status verweilten, so zum Beispieloder Baldur’s Gate 3. Dessen Entwickler Larian Studios, dass Early Access „aktuell der einzig richtige Weg“ sei und auch künftige Projekte des belgischen Studios diesen gehen werden. No Rest for the Wicked ist hingehen momentan noch in einem Zustand, der