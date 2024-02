Valentinstag: 3 geniale Geschenkideen, die Gamer-Herzen höherschlagen lassen

Valentinstag 2024: Drei Geschenkideen für Gamer, mit denen ihr jedes Herz erobert

#1 Ob Koop-Game oder Arcade-Halle: Verbringt den Tag mit einem gemeinsamen Abenteuer

#2 Merchandise & mehr: Schicker Schmuck und prunkvolle Pins für Spieleliebhaber

#3 Zum Knuddeln und Verlieben: Poké-Plüsch und andere stoffüberzogene Seelsorger

Noch mehr Geschenkideen für Gamer zum Valentinstag

Es ist das Fest der Verliebten und was könnte es Schöneres geben, als die gemeinsame Liebe zu Videospielen auf treffende Art und Weise miteinander zu teilen? Uns fällt da nur wenig ein und aus diesem Grund haben wir ein paar genialezumparat, mit denen ihr das Herz eures Partners garantiert höherschlagen lasst.Habt ihr also noch nicht das Passende für eure Angebetete oder euren Angebeteten gefunden, findet ihr im Folgenden gleich, die nahezu jeden Geschmack treffen dürften. Dabei spielt keine Rolle, ob es sich lieber um etwas handeln soll, was ihr gemeinsam erleben könnt oder ihr wirklich das rosafarbene Geschenkpapier mit Herzmuster zücken möchtet, um es euren Liebsten zu überreichen: Hier werdet ihr fündig.Seid ihr erst einmal vongetroffen, gibt es fast kein Zurück mehr: Wer seinem Valentin am Tag der Liebe, der alljährlich auf denfällt, seine Gefühle in Form einer kleinen Aufmerksamkeit gestehen möchte, der sucht wohl schon seit Tagen, wenn nicht gar Wochen nach dem richtigen Präsent. Wer jetzt noch nichts gefunden hat, der benötigt wahrscheinlich dringend etwasAm Valentinstag zählt auch für Gamer im Grunde genommen nur eines: Der Person, zu der man sich hingezogen fühlt, auch möglichst nahe zu sein. Das gelingt euch am besten mit einem, welches euch noch enger zusammenschweißt und womöglich die eine oder andere, langanhaltende schöne Erinnerung mit sich bringt.Was wäre also geeigneter, einem Fan von Videospielen ein solches zu schenken, in dem ihr zusammen aufregende Abenteuer durchstehen müsst? Um die Herausforderungen, die euch einwie beispielsweise das preisgekrönte, oder auch das im vergangenen Jahr mit Awards überhäufteentgegenwirft, zu überwinden, ist viel Kommunikation und Teamwork gefragt. Als datendes Duo könnt ihr unter Beweis stellen, ob ihr euch auch in brenzligen Spielsituationen blendend versteht und das belohnende Gefühl, im Spiel eine schwierige Hürde überwunden zu haben, auch noch teilen.Verbringt ihr euren Tag zu zweit viel lieber, können wir euch nur einenin eine der abwechslungsreichen, die in den letzten Jahren in modernisierter Form ein regelrechtes Comeback feiern durften, ans Herz legen. Eine erste Anlaufstelle bietet beispielsweise das, wo ihr auf zwei Ebenen nicht nur zocken könnt, so viel ihr wollt, sondern sogar einfindet, um euer Date stimmungsvoll ausklingen zu lassen, während ihr von einem Pfannenwender schwingendenbekocht werdet.Habt ihr als Geschenk zum Valentinstag lieber etwas in der Hand, was ihr in feinstes Geschenkpapier umhüllen oder in einer herzförmigen Schatulle überreichen könnt, bietet sich auch einan. Glücklicherweise lassen uns dieder Welt nicht im Regen stehen, sodass uns auch hier eine breite Auswahl an Schmuck in jeder Farbe und Form geboten wird.Da hätten wir beispielsweise das, das einer Kollaboration zwischen Riot Games' Mega-MOBAund dem Schmuckhersteller, der in seinem Shop von Ringen über Halsketten, Anhänger, Ohrringe oder Armbänder eigentlich alles zu bieten hat, was glitzert und glänzt, entspringt. Die mit Liebe zum Detail designten Accessoires sind an dieangelehnt, sodass ihr nicht nur thematisch passenden Schmuck für LoL-Fans findet.gibt es natürlich reichlich, beispielsweise im offiziellen Gear Store von- und-Entwickler Blizzard Entertainment. Hier bekommt ihr neben dem üblichen Merch-Angebot aus Hoodies, Shirts, Rucksäcken und Sammlerstücken auch Figuren,oder Plüschtiere geboten. Eine weitere Anlaufstelle findet ihr mit dem wohl vielen ohnehin bekannten Elbenwald-Shop, wo weitere Franchises mit Fan-Artikeln in Hülle und Fülle auf euch warten Genauso, wie unsere stets stillen Spielkameraden uns schon in der Kindheit mit ihrer sanften Schulter regelmäßig aus der Krise halfen, sind sie auch heutzutage im vorangeschrittenen Alter für viele ein willkommener Seelsorger, wenn es mal nicht rundläuft. Die Rede ist natürlich vonund gerade als Gamer werden eure kühnstenin der Regel zum Leben erweckt.Zumindest fast,, kommen immerhin inin eure eigenen vier Wände. Leider ist die Lieferzeit lang und der Preis hoch, doch in vielen Shops und Versandhäusern findet ihr auch ansprechende Alternativen,War unter den drei genannten Vorschlägen noch nichts für euch dabei, solltet ihr bloß nicht den Kopf hängen lassen.Verliebt sein macht erfinderisch und es ist, um eure Herzensmenschen zu beglücken. Wie wäre es zum Beispiel mit einem gemeinsamen Essen, welches ihrhabt? Liebe geht ja bekanntermaßen noch immer durch den Magen.Oder ihr schnappt euch euren Partner und werft einen Blick auf das brandneuenatürlich schon einmal unter die Lupe genommen haben. Am Ende des Valentinstages geht es aber noch immer um die, es spricht also auch nichts gegen eine mühselig zusammengezimmerte Botschaft in– sozusagen das moderne Pendant zum klassischenDie mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.