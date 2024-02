To the Star: Von Alice im Wunderland-inspiriertes Fantasy-Survival-Game angekündigt

To the Star: Erste Screenshots und Gameplay-Ideen





Survival-Spiele sind der letzte Schrei: Titel wieunddominieren die Branche und werden vermutlich noch weitere Konkurrenten hervorbringen. Einer davon könntewerden.Der frisch enthüllte Genre-Vertreter stammt aus der Feder von, den Entwicklern hinter dem Singleplayer-Strategie-Spiel. Abseits einer Prämisse und einigen ersten Screenshots existiert noch kein Material zu To the Star, auch dersteht erst noch bevor; doch die Mischung aus Alice im Wunderland-Inspiration und Survival-Gameplay könnte für frischen Wind sorgen.Wer angesichts der groben Beschreibung neugierig geworden ist, findet auf der Steam-Seite von To the Star bereits ein paar Bilder aus dem Survival-Titel, in denen diezum Tragen kommt. Die Inspiration bei Lewis Carrolls Romanlässt sich daran zwar noch nicht zwangsläufig feststellen, findet aber durchaus in der Spielbeschreibung Erwähnung; stellt euch also gegebenenfalls auf Grinsekatzen und notorisch zu spät kommende Hasen ein.Ein paarverrät man dort ebenfalls: So sollt ihr mit bis zu vier Spielern durch eine magische Open World reisen können, fantastische Kreaturen bekämpfen und durch Essen verschiedene Buffs erhalten. Auch das Bauen darf angesichts des Genres natürlich nicht fehlen, obwohl ihr eure architektonischen Ausschweifungen nicht einfach in der Landschaft platziert. Stattdessen holt ihr dafür eineaus eurer Hosentasche, die als sicherer Hafen fungiert.Abseits davon wirbt man schon jetzt mit dem, das eine Reihe an zauberhaften Werkzeugen umfassen soll, sowie der, die für viele Spieler erst eine gewisse Langjährigkeit garantieren. Wie sich all das dann wirklich spielt, könnt ihr selbst austesten, sobald der Early Access angelaufen ist – einen Termin gibt es dafür aber derzeit noch nicht, es ist also noch ein bisschen Geduld angesagt.Falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, bietet es sich an, To the Star bei Steam auf eurezu packen, dann bekommt ihr den Early Access-Release auf jeden Fall mit. Solltet ihr bis dahingebrauchen,, die wir für euch vor Kurzem für euch miteinander verglichen haben.