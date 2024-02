Avatar: The Last Airbender: Neues Multiplayer-Prügelspiel für 2025 angekündigt

Avatar: The Last Airbender – Multiplayer-Spiel angekündigt

In wenigen Tagen startet auf Netflix die Live-Action-Adaption von, und auch spieletechnisch wird die Reihe in Zukunft weiter bedient. Der Publisher Maximum Entertainment hat einenoffiziell angekündigt.Mehr Infos gibt es an und für sich nicht, denn das Unternehmen hat weder den Namen des Spiels verraten, noch wer überhaupt für die Entwicklung zuständig ist. Darüber hinaus wird das neue Avatar-Spiel wohl erneut, was Fans eigentlich von einer Umsetzung spielerisch erwarten.Maximum Entertainment, die unter anderem füroderbekannt sind, hat zusammen mit Paramount Consumer Products das neueim Rahmen eines Videobeitrags vorgestellt. Eigentlich sollte es dort nur um das Jahr 2024 gehen, aber CEO Christina Seelye nutzte die Gelegenheit, um zugleich die neue Partnerschaft anzukündigen.Mehr als das Genre und der geplante Release ist allerdings noch nicht bekannt. Demnach arbeitet man an einemim Universum von Avatar: The Last Airbender. Erscheinen soll es, allerdings vorerst nur im Early Access. Wer die Entwicklung übernimmt, wurde derweil noch nicht verraten.Es gibt auch noch keinen exakten Titel geschweige denn Bild- oder gar Videomaterial. Nicht einmal die, auf denen das neue Spiel erscheinen wird, wurden genannt. Angesichts des geplanten Early-Access-Einstiegs ist es jedoch wahrscheinlich, dass das neue Avatar-Spiel mindestens für den PC erscheinen wird.Ob jedoch das gewählte Genre genau das ist, was Fans der Zeichentrick-Vorlage wollen, bleibt fraglich. Immerhin die Hoffnung besteht, dass das neue Spiel qualitativ besser wird, als, welches noch im selben Jahr wieder eingestellt wurde.