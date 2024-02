Acid Planet: Mix aus Vampire Survivors und They Are Billions bekommt bald Gratis-Demo verpasst

Acid Planet: Tapfere Türmchen gegen kolossale Kaijus

Roguelike-Wellen wie inund Tower Defense-Basisbau wie in? Ein neues Indie-Spiel namenswill diese beiden Mechaniken nun vereinen.Während dernoch ein bisschen auf sich warten lässt, könnt ihr euch auf Steam dank Bewegtbildmaterial bereits angucken, wie die Mischung in der Praxis aussehen soll. Und wem es anhand der Beschreibung bereits in den Fingern juckt, hat auch einen Grund dort vorbeizuschauen: Schon vor der Veröffentlichung wartet dort nämlich eineauf euch.Der namensgebende Acid Planet ist tatsächlich kein geringerer als die Erde, nur dass die dankmittlerweile unbewohnbar für die Menschheit geworden ist. Trotzdem ist der Kampf um den Planeten noch nicht zu Ende: Um der bösen Brut Einhalt zu gebieten und Bergungsmissionen erfolgreich abzuschließen, müssenaufgestellt und optimal ausgerichtet werden, damit Dauerfeuer garantiert ist.Wie bei Vampire Survivors auch, bewegt ihr euch als klitzekleine Figur auf einem mit Horden von Monstern gefüllten Bildschirm und. In Acid Planet seid ihr dabei jedoch nicht allein, denn die zuvor platzierten Gerätschaften und Bauwerke greifen euch bei der Schädlingsbekämpfung kräftig unter die Pixel-Arme. Nach jeder Welle könnt ihr euch, um bei der nächsten noch effizienter Feinde niederzumähen und der Tod bedeutet angesichts des Genres natürlich den Neuanfang.In Acid Planet: Prologue könnt ihr, also eine Woche vor Release des Hauptspiels, nun selbst ausprobieren, wie sich die Verteidigung gegen die kampfkräftigen Käfer anfühlt. Da es sich bei derum die erste Mission handelt, werdet ihr in puncto Gebäudevielfalt, Verteidigungsmöglichkeiten und Gegnervielfalt natürlich ein bisschen an die Hand genommen.Am 8. März folgt dann die Vollversion, die jedochstartet und dort auch rund drei bis sechs Monate verweilen soll. Entwickler Adam Travers möchte die Zeit und das Feedback der Spieler nutzen, um an den Mechaniken des Spiels zu feilen unddarunter Nebenmissionen und frische spielbare Charaktere, hinzuzufügen.t – auch wenn dort aktuell erstmal ein paar Probleme behoben werden müssen.