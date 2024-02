O2-Angebot: Sichert euch das iPhone 15 Pro Max und die AirPods Pro für nur 1 Euro

Mit kostenlosen AirPods Pro: Das O2-Angebot im Überblick

Smartphone: iPhone 15 Pro Max (256 GB)

iPhone 15 Pro Max (256 GB) Gratis dazu: AirPods Pro (2. Generation)

AirPods Pro (2. Generation) Laufzeit: 36 Monate

36 Monate Anzahlung: 1€

1€ Tarif: O2 Mobile M Boost (50 GB+), Laufzeit von 36 Monaten

O2 Mobile M Boost (50 GB+), Laufzeit von 36 Monaten Keine Anschlussgebühr (regulär 39,99€)

(regulär 39,99€) Monatliche Kosten: 62,99€

62,99€ Hier geht es zum Angebot>>>>*

Das iPhone 15 Pro Max unter der Lupe

Spannendes Apple-Bundle bei O2

Apple-Enthusiasten hergehört:präsentiert ein verlockendes Angebot, bei dem ihr das aktuelle Spitzenmodellfür eine minimale Anzahlung vonerhalten können. Als besonderes Bonbon gibt O2 ein Paarkostenlos dazu, deren Wert sich auf rund 232 Euro beläuft und die natürlich perfekt zum iPhone passen.Zusätzlich ist im Paket derenthalten, der euchbietet, welches sich jährlich um 5 GB erhöht und sich somit an euren wachsenden Datenbedarf anpasst. Die monatliche Grundgebühr für dieses Paket beträgt 62,99 Euro.Das iPhone 15 Pro Max besticht durch ein beeindruckendes Design und innovative Funktionen, die ein unvergleichliches Nutzungserlebnis garantieren. Mit demund einer 6-Core GPU ausgestattet, bietet es maximalefür das Ausführen anspruchsvoller Apps, das Spielen grafikintensiver Games oder das nahtlose Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben.In der Fotografie setzt das iPhone 15 Pro Max neue Standards mit einerund einem Pro-Kamerasystem, welches auch Ultraweitwinkel- und Teleobjektive umfasst. Dadurch werden sogar Fotos in Superhochauflösung möglich, sofern vom Nutzer gewünscht. Derder nächsten Generation und ein bis zu 10-facher optischer Zoom eröffnen derweil neue Perspektiven in der Fotografie.Das iPhone 15 Pro Max überzeugt ebenso äußerlich mit einemund dem texturierten matten Glas auf der Rückseite. Ein integrierterermöglicht schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen, während das Always-On-Display wichtige Informationen stets sichtbar hält. Dassorgt für gestochen scharfe und lebendige Bilder, ergänzt durch die Dynamic Island für eine verbesserte Interaktion. Die Sicherheit wird durch die gewohnte Face-ID gewährleistet.Eine Neuheit stellt hingegen derdar, der mittlerweile in Europa Standard sein muss. Der Akku ermöglicht währenddessenVideowiedergabe, wodurch ihr auch unterwegs alle eure Lieblingsinhalte konsumieren könnt, ohne fürchten zu müssen, dass die Akku-Anzeige schlapp macht.Nutzt die Gelegenheit, um euch dasfür nur 1 Euro bei O2 zu sichern.Dasermöglicht einebeim Erwerb des iPhone 15 Pro Max und der AirPods Pro. Dies setzt sich zusammen aus einer Ersparnis von 304 Euro auf das iPhonemit einer monatlichen Zuzahlung von 25 Euro (plus 1 Euro Anzahlung) im Vergleich zu einem Einzelkaufpreis von 1.205 Euro und den kostenlosen AirPods Pro im Wert von 232 Euro. Ein überzeugender Grund,Die mit „Anzeige“ oder einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.