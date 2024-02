Kingmakers: Verrückter Strategie-Shooter mit erstem Trailer für 2024 angekündigt

Kingmakers: Als Elite-Soldat ins Mittelalter

Was hat das jetzt mit Strategie zu tun?

Auf den ersten Blick wirktwie ein weiteres mittelalterliches Strategiespiel, in dem man große Armeen in ebenso große Schlachten führt. Nur ein paar Sekunden später im Trailer wird die Erwartung aberund es offenbart sich der wohldes noch jungen Jahres.Seit über fünf Jahren arbeitet der Entwickler Redemption Road Games, die zuvor schon die actionreiche Motorrad-Kloppereiveröffentlicht haben, an Kingmakers. Jetzt sieht man sich zusammen mit Publisher tinybuild dafür bereit, dieauf die Welt loszulassen – und bekommt dafür jede Menge Zuspruch.Die Prämisse von Kingmakers ist bereits ziemlich bekloppt: In der Zukunft steht die Welt vor dem Untergang, weshalb ihr als Elite-Soldat rundreisen müsst. Zielpunkt? Das mittelalterliche England, bei dem der Ausgang einer überaus blutigen Schlacht das Schicksal der Welt besiegelte. Nun liegt es an euch, dies zu ändern, um somit die Apokalypse noch zu verhindern.Wie? Naja, in dem ihr mit modernsten Waffenarsenal an denteilnehmt und den einstigen Rittern die Macht eines Boomsticks vorführt. Alternativ rast ihr mit einem Pickup durch die Horden von Feinden, die angesichts der zahlreichen Pferdestärken euch nichts entgegenzusetzen haben. Damit das Ganze jedoch trotz allem nicht zu einseitig wirkt, denn schließlich seid ihr an und für sich vollkommen übermächtig, setzt Kingmakers auf extreme Masse.Die Entwickler versprechen Schlachten, die komplett simuliert werden. An diesen könnt ihr entweder alleine teilnehmen oder schließt euch mit bis zu drei Freunden imzusammen, um für noch mehr Chaos und Zerstörung zu sorgen.In erster Linie ist Kingmakers, so verdeutlicht es der Trailer, ein, welcher aufgrund seiner Masse und Absurdität anerinnert. Es gibt jedoch noch eine weitere Komponente, die aber mutmaßlich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Ihr könnt nämlich jederzeit zu einerwechseln und dann den Soldaten auf eurer Seite neue Befehle erteilen, Bogenschützen und Kavellerie neu positionieren und sogar Befestigungsanlagen aufbauen.Sobald ihr zufrieden mit euren taktischen Anweisungen seid, könnt ihr wieder selbst in die Schlacht eingreifen und mit Granatwerfer für fliegende Rüstungen sorgen. Und wenn selbst das nicht mehr hilft, ruft man einfach einen, der perfekt zu dieser absurden Spielidee passt.Falls ihr auf ein solch wahnwitziges Projekt Lust habt, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden: Kingmakers soll irgendwannfür denim Early Access erscheinen. Eine Konsolenumsetzung ist bisher nicht angekündigt. Ebenfalls voller Action und Demokratie ist übrigens auch