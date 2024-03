Pokémon-Legenden: Z-A – Was zeigt der erste Trailer?

Alle Augen auf Illumina City





seeing lots of people mistakenly think Pokemon Legends Z-A will take place in future Kalos. This futuristic view is of what Kalos already looks like in X and Y. It's a blueprint for what exists today.



In short, we'll be in the past building Lumiose City into what it is today pic.twitter.com/LdQYodj5gt



— MandJTV (@MandJTV_Michael) February 27, 2024

Sammelspaß mit Zygardes Zellen





nevermind this is gonna be the worst pokemon game of all time pic.twitter.com/TaMeOJEqKg



— Lewtwo (@Lewchube) February 27, 2024

Verbindungen zu der Geschichte von Azett und Floette

Release & Plattformen von Pokémon-Legenden: Z-A

Damit hat wohl wirklich niemand gerechnet: Anstatt dass es mit dem nächsten Pokémon-Spiel nach Johto oder Einall geht, befördert uns das frisch angekündigtezurück nachGerüchte rund um Pokémon Let’s Go Felino und Togepi haben sich, zumindest fürs erste, also als genauso haltlos herausgestellt, wie die rund um Remakes von Pokémon Schwarz und Weiß, Pokémon-Legenden: Celebi oder Kyurem. Doch was steckt hinter dem kryptischen Namen Pokémon-Legenden: Z-A eigentlich? Wir haben den, fassenfür euch zusammen und berichten, was ihr sonst noch so erwarten könnt.Der erste Trailer von Pokémon-Legenden: Z-A, der während der Live-Präsentation am vergangenen Pokémon Day gezeigt wurde, beginnt mit den Worten, die auf altertümlichem Manuskriptpapier stehen. „Eine Vision des harmonischen Zusammenlebens von Menschen und Pokémon“ heißt es weiter, denn dieaus Pokémon X und Y soll offenbar zu einem Paradies für alle Lebewesen werden.Wie genau das aussieht, verraten eine, die dann in eine blau schimmernde Hologramm-Optik übergehen, um den Prozess vom Aufzeichnen zur Umsetzung zu visualisieren. Sehr viel außer einige Menschen und Pokémon, die sich in Illumina City aufhalten, zeigt der Trailer nicht – doch Fans sind natürlich bereits wild am Spekulieren, was der „Städtische Umgestaltungsplan“ genau bedeutet. Und auch dasganz am Ende des Videos heizt die Spekulationen an.Dass im ersten Trailer nur Illumina City zu sehen ist, hätte eigentlich nichts zu bedeuten: Offenbar wollte man erst einmal die Prämisse von Pokémon-Legenden: Z-A vorstellen und hat vielleicht auchparat. Doch ein Tweet vom Nintendo of America-Account hat die Lage schon kurz nach der Enthüllung dramatisch geändert: Tatsächlich soll das gesamte Spiel. Die restlichen Routen und Städte, Wälder und Flüsse, Berge und Meere in Kalos? Scheinen offenbar nicht Teil von Pokémon-Legenden: Z-A oder zumindest nicht zugänglich zu sein. Ob das damit zusammenhängt, dass man den Titel offiziell als „ambitioniert“ bezeichnet? Darüber kann derzeit nur spekuliert werden.Fest steht aber, dass Fans bereits wilde Fantasien ergründen, um das Konzept des Spiels genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei steht vor allem der „Städtische Umgestaltungsplan“ im Vordergrund: Nachdem Pokémon-Legenden: Arceus durchaus gewisse Parallelen zur Kolonisierung Hokkaidos aufweist, wollen Fans in Legenden: Z-A nun dieerkennen, eine vollständige Umgestaltung der Stadt von Georges-Eugene Haussmann zwischen 1853 und 1870 auf Geheiß des damaligen Kaisers Napoleon III. Gar nicht so weit hergeholt, schließlich basiert Illumina City nicht nur wegen des prominent platzierten EiffelturmsViel spekuliert wird auch über die Zeit, in der Pokémon-Legenden: Z-A angesiedelt sein wird: Nachdem der erste Ableger der Reihe, lange vor den Ereignissen vonist ein erneuter Ausflug zurück natürlich nicht abwegig. So könnte es sein, dass wir als Spieler selbst am Aufbau von Illumina City beteiligt sein werden und die Stadtvon X und Y begleiten – gewissermaßen vom Anfang bis zum Ende. Bleibt die Frage, warum der Titel des Spiels genau andersrum lautet. Twitter-Nutzer PragMagiks vermutet dahinter eine Zeitreise-Mechanik, bei der wir möglicherweise zwischen Vergangenheit und Gegenwart mehrfach hin- und herwechseln.Auch über daswird bereits wild diskutiert. Fans vonhoffen natürlich erneut auf die sehr freien Fangmöglichkeiten, bei denen ihr mit gezückten Pokébällen auf wilde Taschenmonster zu rennen könnt, anstatt sie zwangsläufig in einen rundenbasierten Kampf verwickeln zu müssen. Auchkönnten ihr Comeback feiern, wenn man sich an der Blaupause des Vorgängers orientiert. Die einzige Crux: Wie soll das Fangen von Pokémon überhaupt funktionieren, wenn das Spiel vollständig in Illumina City stattfindet?Das bleibt bis zur offiziellen Enthüllung wohl das größte Mysterium und wird Fans noch eine Weile auf die Folter spannen. Derweil sind sich alle sicher, dassauf sie wartet: Nachdem ihr in Legenden: Arceus die Geisterlichter von Kryppuk finden musstet, warten in Legenden: Z-A mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit diedarauf, dass ihr sie aus den Mülleimern, Gassen oder Blumenbeeten der Stadt fischt – genau wie einst in. Dass Zygarde eine große Rolle in Legenden: Z-A spielen wird, dürfte nicht zuletzt aufgrund des Namens keine Überraschung darstellen.Wer Pokémon X und Y gespielt hat, der kennt die, das in einem grausamen Krieg verstarb, 3.000 Jahre vor den Ereignissen der Gegenwart des Spiels. Um sein geliebtes Pokémon wiederzubeleben, baut Azett die, die allen in den Krieg verwickelten Taschenmonstern die Lebensenergie stahl und so der Schlacht ein Ende bereitete – aber auch ein großes Opfer verlangte.Sollte Pokémon-Legenden: Z-A – das übrigens auch namenstechnisch Ähnlichkeiten zu Azett aufweist, der im Englischen einfach nur AZ heißt – nun wirklich in einem Kalos der Vergangenheit spielen, könnten besagter Krieg genau wie die Handlungen von Azett und Floettestehen und deutlich mehr Raum einnehmen als die eine Zwischensequenz samt Kampf aus Pokémon X und Y. Und mit etwas Glück dürft ihr dann auch endlichmit der mächtigen Feen-Attacke Lux Calamitatis fangen?Bleibt zu guter Letzt nur noch zu klären, wann Pokémon-Legenden: Z-A erscheint und hier haben wir überraschenderweise die eindeutigsten Informationen. Zwar ist noch kein genauerbekannt, dafür aber zumindest ein grober Zeitraum,– ihr müsst euch also noch mindestens neun und maximal 20 Monate gedulden, bis ihr das Spiel selbst in eure Konsole schieben oder digital herunterladen könnt.Auf der Nintendo Switch natürlich – beziehungsweise auf einem Vertreter der Nintendo Switch-Familie. Die Formulierung hat natürlich ebenfalls eine Reihe an Spekulationen angeheizt, denn zumindest aktuelle Gerüchte besagen,, und dann wäre Pokémon-Legenden: Z-A natürlich ein hervorragender Launch-Titel. Auf der anderen Seite nutze man diese Formulierung schon in der Vergangenheit – und meinte damit stets nur die