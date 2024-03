Balatro: Enthält das Spiel jugendgefährdende Inhalte?

Ein Pokerspiel, bei dem der Joker im Deck gelassen wird und euch verschiedene Buffs verschaffen kann? Klingt doch interessant. Das dachte sich auch Entwickler LocalThunk und entwickelte kurzerhand, das vor zwei Wochen erschien.Auch bei den Fans kam das Prinzip augenscheinlich gut an. Laut Games Industry hat es in nur acht Stunden über eine Million Dollar erwirtschaftet . In drei Tagen verkaufte es sich, wie Publisher Playstack verkündete. Nun muss das Spiel aber einen herben Dämpfer hinnehmen.So sei das Spiel auf Game Stores von Konsolen in einigen Ländern wie Australien und Großbritannien plötzlich nicht mehr verfügbar. Grund dafür ist offenbar, dass das Kartenspiel von einem Bewertungsgremium alswurde. Obwohl es vorher eine Freigabe von 3+ bekommen hat, lag es plötzlich bei 18+. Angeblich würde Balatro „auffällige Glücksspieldarstellungen“ beinhalten.Playstack zeigte sich auf Twitter negativ überrascht und enttäuscht. „Balatro erlaubt und fördert kein Glücksspiel und wir sind fest davon überzeugt, dassist.“ Man sei sogar bereits im Oktober 2023 speziell mit diesem Gremium in Kontakt zu treten, um dieses Thema anzusprechen, da eine Freigabe von 18+ schon im Raum stand. Danach habe man Entwarnung bekommen. „Wir haben Ihr Produkt geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bereitstellung von Glücksspielinhalten nicht gegeben war“, zitiert Playstack die damalige Stellungnahme. Seit der Einstufung auf 3+ habe sich der Spielinhalt nicht geändert.Auch der Solo-Entwickler LocalThunk zeigt sich unverständig auf Twitter. „Ich bin strikt gegen Glücksspiel und denke auch nicht, dass Balatro entsprechende Spielmechaniken enthält – im Sinne dessen, dass man etwas Wertvolles auf einen ungewissen Ausgang setzt. Natürlich hat Balatro Risiko- und Belohnungsmechaniken, aber das sind.“In dem Poker-Deckbuilder bekommt der Joker in verschiedenster Erscheinung einen besonderen Effekt. Er macht Karten einer bestimmten Farbe wertlos oder wandelt Karten eurer Hand in nützlichere. Auf Steam sind derzeit positiv . Wer Balatro bereits erstanden hat, kann es problemlos spielen. Der Publisher setze alles daran, das Kartenspiel möglich schnell wieder für alle verfügbar zu machen und bittet um Geduld. „Wir sind weiterhin überwältigt von den positiven Reviews.“ Ein anderes Kartenspiel,, ist Blut der Königin, das ihr in Final Fantasy 7 Rebirth spielen könnt.