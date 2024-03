Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed - Brawler im Comic-Stil mit Koop-Modus

Nach dem Kinofilm im vergangenen Sommer kehren die Turtles in diesem Jahr auch auf die Spielekonsolen und Computer zurück. Im an die Story anschließendenstellen sich die vier Schildkrötenhelden neuen Gefahren und einem ungewohnten Alltag.Der Kinofilm Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem überraschte Fans mit einem, wie eine Mischung aus Computeranimation und gezeichneten Inhalten. Die schrägen und absichtlich unsauber designten Modelle von Charakteren und Umgebung finden sich auch in den ersten Bildern zum kommenden Spiel wieder.Das nächste Videospielabenteuer derwird von A Heartful of Games entwickelt und bei Outright Games veröffentlicht. In dem 3D-Brawler sollt ihr in die Rollen der vier schlüpfen können, die sich allesamt unterschiedlich spielen und über individuelle Fähigkeiten verfügen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed könnt ihr nicht zur allein spielen, sondern auch zusammen im Couch-Koop.Die Ereignisse des Spiels finden einige Monate nach denen des Films statt und die vier Brüder sind endlich ihrem Traum ein Stück näher gekommen. Sie dürfen wie normale Teenager auf die High School gehen, Freunde finden und sich vor allem in der Öffentlichkeit sehen lassen. Der Frieden währt allerdings nicht lange, da eineauf New York zukommt.Der Humor soll dem der Filmvorlage in nichts nachstehen, auch werden die kultigen Kröten vermutlich auf so manchen dem geneigten Fan bekannten Charakter treffen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed soll gegenerscheinen. Währenddessen ist bei Entwickler Black Forest Games auf Offenburg