The Alters: Wie viele Jans benötigt es für eine Raumstation?

Nebenarbeitet 11 bit Studios noch an einem weiteren Spiel, welches auf den ersten Blick arg verrückt wirkt:. Darin erlebt ihr das Schicksal von Jan Dolski, der auf einer Raumstation mit mehreren Klonen von sich selbstkämpft.Im Rahmen der Xbox Partner Preview haben die Macher erstmal einen ausführlicherengegeben, welches ein paar bekannte Elemente bietet. Darüber hinaus kündigten die 11 bit Studios weitere Unterstützung für denan.The Alters beginnt für Protagonist Jan Dolski mit einem großen Problem: Nach einer Bruchlandung ist er auf einem fremden Planeten ganz auf sich allein gestellt. Die mobile Raumstation kann er nicht alleine bedienen, aber er stolpert glücklicherweise über eine. Die ermöglicht es Jan, Entscheidungen aus seiner eigenen Vergangenheit aufzugreifen und zu verändern, wodurch alternative Versionen seinerselbst entstehen.Diese sogenannten Alters sind das: Sie sind Verbündete, die euch bei der Reparatur der Basis, bei der Herstellung von essentiellen Werkzeugen und den Abbau von Ressourcen und Mineralien unterstützen. Allerdings sind sie keine Sklaven, sondern haben ihre eigenen Emotionen und Ziele, die ihr stets im Auge behalten solltet. Der eine oder andere leidet zudem aufgrund der Umstände unter existenziellen Zweifeln.Daraus soll laut den Entwicklern einevor der Tür stehen, die ihr im Laufe von The Alters ebenso wie euer Überleben managen müsst. Schließlich müssen am Ende trotzdem alle Jans zusammenarbeiten, um von dem unwirtlichen Planeten zu entkommen.Einengibt es leider noch nicht. Erscheinen soll das Survival-Adventure aber für die, dieund dennoch in diesem Jahr. Für die beiden letztgenannten Plattformen wird The Alters auch im Xbox Game Pass erhältlich sein,