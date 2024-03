The Sinking City 2: Studio geht den nächsten Schritt in seiner Entwicklung

Während der Vorgänger mehr ein mystisches Detektiv-Adventure war, präsentiert sichals ein düsteres Horrorspiel. Das Game im Lovecraft-Setting von Entwickler Frogwares wurde auf dem Xbox Partner Showcase überraschen vorgestellt.Der Mythos und derstehen ohne Frage weiterhin im Fokus. Nach dem erfolgreichen ersten Teil vonwill das Studio diesen Weg weitergehen und um spannende Facetten und umfangreicheres Gameplay erweitern.Im Trailer zu The Sinking City 2 sehen wir den Protagonisten – der nicht der gleiche sein soll, wie im ersten Teil – in einer bevorstehenden Konfrontation mit monströsen Fischwesen,. Die Einstellung geht unvermittelt in ein alptraumhaftes Szenario über, in der der Mann sich einer auf gebogenen Schienen heranrauschenden Lokomotive gegenübersieht, nur um kurz darauf – mit einer Taschenlampe ausgestattet – durch einen düsteren länglichen Raum schleicht und eine groteske Gestalt erblickt.„Aufgrund des Settings und der Fokussierung auf das Horror-Genre ist The Sinking City einer unserer erfolgreichsten Titel“, sagt Frogwares‘ Head of Publishing Sergey Oganesyan. „Es war wie ein Durchbruch für uns, sodass wir uns freuen, an einemzu können.“ In der Vergangenheit habe man schon viele Detektivabenteuer geschaffen – jetzt sei es an der Zeit, die Dinge etwas durcheinanderzumischen, um die von den Spielern geliebten Erlebnisse voller spannender Geschichten zu erschaffen und sich gleichzeitig weiterzuentwickeln.Wie im ersten Teil werden die Spieler in eine von H. P. Lovecraft inspirierte Welt geworfen. Schauplatz ist wieder eine. „Ikonische Lovecraft-Monster wie die Deep Ones stehen im Vordergrund. Das Feinddesgin bietet ein starkes visuelles Horrorelement“, so Oganesyan. Außerdem habe man „hart daran gearbeitet, dass die Kämpfe im Mittelpunkt stehen“. Nachforschungen und Detektivarbeit sollen weitestgehend optional sein, können aber im Storyverlauf von Vorteil sein.Details über die Ereignisse von The Sinking City 2 werden noch nicht verraten; wir wissen jedoch, dass es sofort in eine Horror-Story gehen soll, in dervor sich gehen. „Wir wollten eine Story erschaffen, die von den Ereignissen im ersten Teil nicht beeinflusst wird. Dort können unterschiedliche Enden erspielt werden, die jeder als das ‚wahre Ende‘ interpretieren kann.“ Wer auf geisterhafte Adventures steht, kann sich derweil auch mal