Creatures of Ava: Dieses Spiel bringt euch die Flötentöne bei

Eine farbenfrohe Welt mit üppiger Vegetation, geheimnisvollen Wesen, ein mit der Natur verbundenes Volk – und eine drohende ökologische Gefahr. Inbegleitet ihr die junge Forscherin Vicauf einem faszinierend anmutenden Abenteuer, in dem es unter anderem darum geht, Kreaturen für sich zu gewinnen, um den Planeten von einer mysteriösen Infektion zu befreien.Im Rahmen des Xbox Partner Showcase vor wenigen Tagen wurde das Spiel von den Studios Chibig und Inverge sowie Frostpunk-Publisher 11 bit Studios vorgestellt. In demwerden erst einmal Assoziationen mit Kreaturen-Sammelspielen wie Pokémon odergeweckt. Aber das Spiel ist mehr als nur das Einfangen süßer Wesen.Der Fokus von Creatures of Ava liegt – gemäß des Trailers und der Beschreibung auf Steam – nämlich nicht einfach darin, Kreaturen zu sammeln, sondern vielmehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dafür jedoch müsst ihr erst einmal ihr Vertrauen gewinnen, wofür Vic. Daraufhin werden die Tiere euch folgen, zutraulicher sein und euch mit ihren Fähigkeiten dabei unterstützen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder andere Möglichkeiten geben, den Planeten weiter zu erkunden.Weiterhin könnt ihr die Tiere fotografieren – und dabei wahrscheinlich Infos über sie sammeln –, sie streicheln, mit den indigenen Völkern interagieren und ein geheimnisvolles Zepter schwingen, mit dem ihr. Dies bewerkstelligt Vic mit einer friedlichen Kampfmechanik, die auf die Heilung anstatt auf das Besiegen fokussiert ist.Also ein bisschen, ein bisschen, aufgrund von Musik und Setting auch etwas– gleichzeitig wirkt das Spiel wie nichts von alledem, sondern wie eine gute Mischung aus Erkundung, Rätseln, schöner bis niedlicher Optik und einem ernsten Kern.ist ebenso ein relevantes Thema, wie der wahre Ursprung der Infektion, die den Planeten und viele der fremdartigen Wesen befallen hat.Auf Ava sollt ihr vier einzigartige Biome erforschen und über 20 Kreaturen zähmen können. Das auf dem Planeten beheimatete Volk der Naam könnt ihr in ihren lebendigen Siedlungen besuchen und ihre einzigartigen Bräuche erlernen. Creatures of Ava soll imerscheinen. Auf dem Xbox Partner-Showcase gab es noch andere interessante Ankündigungen,oder