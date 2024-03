Outward 2: Das ist bisher bekannt

Die Charakteranpassung wird komplett überarbeitet, unter anderem gibt es einen brandneuen Talentbaum. Zudem werdet ihr Aufgaben erhalten, um bestimmte Fähigkeiten freizuschalten. Kampfsystem: Dieses soll sich wuchtiger und präziser anfühlen, während man zugleich das von Fans gewünschte Dual-Wielding integriert.

Überraschende Ankündigung kurz vor der PAX East: Das kanadische Studio Nine Dots hat miteinen Nachfolger zu seinemvon 2019 angekündigt. Den eingeschlagenen Gameplay-Weg will man beibehalten.Das dürfte wiederum wenig Verwunderung hervorrufen, denn der erste Serienteil hat sich laut dem Entwicklerverkauft. Für das Sequel will man nun die einzelnen Aspekte weiter ausbauen und verbessern, um sowohl für Single-, als auch Koop-Rollenspieler ein knackiges Abenteuer zu liefern.Viele Infos zu Outward 2 hat das aus Quebec stammende Studio noch nicht verraten. Dafür allerdings bereits einen ersten,parat, der einen ersten Einblick auf die neue, abermals offene Spielwelt und seine Gefahren gewährt. Natürlich macht sich ebenso die verbesserte Grafik bemerkbar, auch wenn Outward 2 weiterhin kein AAA-Blockbuster-Erlebnis werden wird.Im Vergleich zum Vorgänger will Nine Dots vor allem in drei Punkten Verbesserung anstreben:Weitere Details soll es im Laufe des Jahres geben. Wer jedoch zufälligerweise auf der PAX East, die vom 21. bis zum 24. März in Boston stattfindet, ist, kann vor Ort bereits einevon Outward 2 ausprobieren. Zu einem Releasetermin schweigen die Entwickler allerdings noch.Sicher ist bisher nur, dass Outward 2 vorerst nurerscheinen wird. Eine Umsetzung für die Konsolen ist geplant, aber mehr dazu hat das Team noch nicht verraten. Vor Outward 2 könnt ihr euch, welches bereits in wenigen Tagen erscheinen wird.