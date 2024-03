Release: Wann erscheint Manor Lords?

Systemanforderungen: Welche Hardware wird benötigt?

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-4590 oder AMD FX-4350

Intel Core i5-4590 oder AMD FX-4350 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB) oder AMD Radeon RX 460 (4 GB)

Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB) oder AMD Radeon RX 460 (4 GB) Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Speicherplatz: 16 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-6600 oder AMD FX-959

Intel Core i5-6600 oder AMD FX-959 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 960 (4 GB) oder AMD Radeon RX 570 (8 GB)

Nvidia GeForce GTX 960 (4 GB) oder AMD Radeon RX 570 (8 GB) Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

12 GB RAM Speicherplatz: 16 GB

Das Setting von Manor Lords

Gameplay: Zwischen Aufbaustrategie und Total War

Gibt es eine Demo zu Manor Lords?

Ist ein Spiel, welches auf übersteht, noch ein Geheimtipp? Vermutlich lautet die Antwort nein. Im Falle vonkönnte man das Strategiespiel trotzdem so betiteln, denn es kommt von einem einzelnen Entwickler.Nach Jahren der Arbeit und einer temporär zur Verfügung stehenden Demo ist Manor Lords bald für alle spielbar. Ein guter Zeitpunkt, um einmal die wichtigsten Infos zum, zumund denrund um Manor Lords zu bündeln und euch zu präsentieren.Die Vollversion lässt zwar noch etwas auf sich warten, dafür aber wird Manor Lords ab demimerhältlich sein. Sowohl auf Steam, als auch auf GOG und sogar im Xbox Game Pass. Vorerst allerdings auch nur für den PC. Eine Umsetzung für die Xbox One und Xbox Series X|S soll dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen.Wie lange Manor Lords im Early Access bleiben wird, ist noch unklar. Wir vermuten aber einmal, dass unter zwölf Monaten eher nichts läuft. Im besten Falle wird das Strategiespiel alsoals vollständiges Spiel erscheinen.Obwohl Manor Lords nur bei einem einzigen Entwickler entsteht, bietet es eine moderne Optik – dersei Dank. Trotzdem müsst ihr nicht fürchten, dass das Strategiespiel euren Rechner in die Knie zwingt, denn die Systemanforderungen fallen ziemlich moderat aus.Manor Lords ist– und damit ist die historische Version gemeint, sprich es gibt keine Überschneidung mit irgendwelchen Fantasy-Elementen. Stattdessen hat sich Entwickler Slavic Magic an der Architektur des 14. Jahrhunderts in Franken orientiert und legt viel Wert auf eine authentische Repräsentation.Klischees will er deshalb vermeiden und setzt das Augenmerk auf, sofern es die Spielmechanik zulässt. Ein paar Anpassungen wird es demnach trotzdem geben, die sollen sich aber im Rahmen halten. Das gilt ebenso für die grafische Darstellung, die einen realistischen Ansatz verfolgt, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu einemBislang haben wir bei Manor Lords immer von einem Aufbauspiel gesprochen, und das stimmt so gesehen auch. Ihr übernehmt die Rolle über einen Adligen, der sich im Mittelalter dazu entscheidet, ein eigenes Dorf aus dem Boden zu stampfen. Der Entwickler verspricht hierfür, wobei sich nach und nach ein organischer Bau ergeben soll. Die Grundlage bildet nämlich ein zentraler Marktplatz, von dem aus ihr anschließend eure mittelalterlichen Wohn- und Industriegebiete festlegt. Straßen dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen und sind auch entscheidend dafür, wie die einzelnen Häuser automatisch skaliert werden.Der Aufbau ist jedoch nur der erste Schritt: Ihr müsst eure Untertanen mitversorgen und sie auch durch diebringen. Jede davon wird eigene Herausforderungen bieten: Während im Frühjahr die Aussicht auf eine reiche Ernte besteht, werden die Winter kalt und grausam. Ihr müsst also immer vorausplanen, um auf etwaige Katastrophen und Ereignisse vorbereitet zu sein. Ansonsten kann euch eure Ökonomie in den Hintern beißen.Damit aber nicht genug: Manor Lords bietet außerdem. Schließlich besitzt ihr wertvolles Land, welches sich ein Konkurrent nur allzu gerne unter den Nagel reißen würde. Dementsprechend müsst ihr euch ebenso um euer Militär kümmern, Soldaten ausbilden und eine Bürgermiliz aufstellen. Alternativ lassen sich auch Söldner anheuern, die aber euren Goldvorrat schnell zunichte machen können. Kommt es zum Gefecht, verwandelt sich Manor Lords in, bei dem ihr eure Truppen strategisch positionieren solltet.Neben der potenziell zahlenmäßigen Unterlegenheit müsst ihr noch weitere Faktoren beachten:spielen eine wichtige Rolle. Und jeder gefallene Soldat ist auch ein Bürger weniger – zu große Verluste können demnach schnell dazu führen, dass die Folgewochen unerträglich hart werden. Immerhin könnt ihr mithilfe vonversuchen, kriegerische Auseinandersetzungen im Vorfeld zu verhindern.Leider ist das aktuell nicht der Fall. In der Vergangenheit hat es zwar bereits einegegeben, diese ist aber nicht mehr verfügbar. Ob mit es dem Start im Early Access eine neue Probeversion geben wird, bleibt abzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit würden wir jedoch eher als gering einschätzen.Bis zumsind es nur noch wenige Wochen. Falls ihr euch bis dahin in einem anderen, deutlich fantasievolleren Mittelalter-Szenario austoben wollt,