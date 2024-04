Manor Lords soll kein Total War-Konkurrent werden

Auch wenn das mit Spannung erwarteteauf den ersten Blick einigen bereits existierenden Spielen, die in eine vergleichbare Kerbe schlagen, ähneln mag, soll es ihnen seinem Entwickler zufolge nicht als Konkurrent gegenübergestellt werden.Aus diesem Grund erklärt der Macher hinter dem Mittelalter-Städtebau nun auch recht ausführlich,. Einen Titel, mit dem Manor Lords in der Vergangenheit immer mal wieder verglichen worden zu sein scheint, wird dabei besonders explizit genannt.In einemauf Steam meldete sich Manor Lords-Entwicklerjüngst zu Wort. Hier finden wir so eine Liste an Punkten vor, mit denen sich das Spiel aus den Reihen vonnicht identifizieren will. Direkt der erste Stichpunkt stellt dabei ein für alle Mal klar:Vielmehr soll es sich um einenhandeln, wie es weiter heißt. „Ja, es gibt Schlachten, aber sie sind nicht so groß oder so häufig wie einige von euch vielleicht erwarten“ – stattdessen soll sich der Großteil des Gameplays „auf den Aufbau und die Verwaltung von Städten“ konzentrieren. Außerdem soll es sich bei Manor Lordsum ein „großes Strategiespiel im Stil von Empire Management“ handeln, genauso wenig wie um ein Rollenspiel a laoder ein eher „wettbewerbsorientiertes, schnelles RTS wieoder“.Vor allem hinsichtlich des zuletzt genannten Arguments erklärt der Entwickler, dass so für eine „von Manor Lords gesorgt werden solle, während die „hochintensiven Momente“ das Spiel lediglich mit einergarnieren sollen. Slavic Magic verkündete darüber hinaus, dass manfür Manor Lords veröffentlichen wolle: „Ich habe schon ein- oder zweimal den Fehler gemacht, ein Feature zu versprechen und daran zu arbeiten, nur um dann herauszufinden, dass die, wie ich und dass sie eigentlich etwas anderes wollen“, so liest man auf Steam weiter.“Selbst, wenn ich also einen Plan habe, möchte ich die'zuhören, prüfen, implementieren' anwenden. Auf diese Weise erwarte ich, dass der erste Monat der Patches nur aus Fehlerkorrekturen und Feinschliff besteht. In dieser Zeit werden wir zusammen mit Hooded Horse euer Feedback sammeln und dann anhand dessen, was wir hören,für die Arbeit setzen“, erklärt Greg noch einmal recht spezifisch., verraten wir euch an anderer Stelle noch einmal ganz ausführlich.