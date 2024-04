Manor Lords: Ab dieser Uhrzeit könnt ihr das Spiel starten





It's nearly upon us: Manor Lords arrives on PC this Friday, April 26th.



Check out the map below to see the exact release time for your region. pic.twitter.com/EcabFFIOQP



— Hooded Horse (@HoodedHorseInc) April 24, 2024

Der Marktplatz wartet auf euch: Der, dem aktuell meisterwarteten Aufbaustrategiespiel auf Steam, steht bevor. Doch abkönnt ihr den heißersehnten "Spielen"-Button tatsächlich drücken? Darauf hat der Publisher Hooded Horse nun eine Antwort.Immerhin scharren nicht wenige Spieler schon mit den Hufen, um endlich in die mittelalterliche Welt von Manor Lords einzutauchen. Allzu lange muss aber nicht mehr gewartet werden, denn derfindet passenderweise am Freitag statt und manch einer ist dann unter Umständen schon im Feierabend, um bei Met und Brot ein eigenes Dorf aus dem Boden zu stampfen.Bekannt ist bereits, dass Manor Lords amauf dem PC viaunderscheinen wird. Die genaue Uhrzeit für den Startschuss war bislang noch eine Unbekannte, aber mittlerweile haben Hooded Horse und Entwickler Slavic Magic eine ganz konkrete Antwort parat, und zwar für alle wichtigen Zeitzonen.Gemäß dieser Informationen wird Manor Lordsin unseren Breitengraden spielbar sein. Ihr müsst also nicht wie bei zahlreichen anderen Veröffentlichungen erst bis zu den Abendstunden warten, um mit dem Strategiespiel loszulegen zu dürfen. Allerdings solltet ihr dennoch ein wenig Geduld mitbringen.Denn es wird für Manor Lordsgeben, da weder Steam noch GOG eine Möglichkeit bieten, Spiele im Early Access vorzubestellen. Sprich ihr müsst, selbst wenn ihr pünktlich starten wollt, erst einmal den Titel im jeweiligen Store erwerben und herunterladen. Mit einer angegebenen Speicherplatzgröße von 15 Gigabyte sollte das aber in der Regel nicht allzu lange dauern.Um dienoch zu überbrücken, könnt ihr. Dort verraten wir euch bereits, was das Projekt eines einzelnen Entwicklers bereits richtig gut hinbekommt und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.