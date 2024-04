Manor Lords: Entwickler war sich bezüglich der Spielmechanik nicht sicher

Inerschafft ihr von Grund auf euer eigenes kleines Reich; errichtet Dörfer, baut Rohstoffe ab, bestellt eure Ländereien und verteidigt eure Linien. In puncto Handel müsst ihr euch allerdings einem Prinzip der freien Marktwirtschaft unterordnen.Wer nämlich auf nur einen Rohstoff setzt, um ihn in möglichst großen Mengen zu verkaufen, wird bald feststellen,Ähnliches gilt, wenn ihr fortwährend die gleichen Produkte importiert. Dann wird es nämlich schnell sehr teuer. Angebot und Nachfrage halt.Dies war ursprünglich nicht so gewesen: Nachdem Manor Lords erstmals für Kritiker zum Test freigegeben wurde, war es einer der zentralen Feedback-Punkte, dass es zu einfach sei, Geld auf diese Weise zu scheffeln undzu machen. Im tatsächlichen Spiel wurde dies nun also angepasst und euch wird einiges beim Handel abverlangt: Ihr müsst auf verschiedene Güter setzen, eure Lagerbestände im Blick haben und Preise am Markt beobachten.Entwickler Greg Styczen ist allerdings noch nicht so ganz zufrieden, wie er selbst auf dem Discord-Kanal (via PCGamer ) von Manor Lords eingesteht. „Ich war mir nie wirklich sicher, weil ich dachte, dass man verschiedene. Aber es besteht auch die Chance, keine Produktionsketten aufbauen zu müssen, wenn man alles importiert.“In gewisser Weise überlässt Steczyn jetzt also. Im Discord-Kanal können diese abstimmen, ob die Mechanik der Marktversorgung so beibehalten oder lieber entfernt werden soll – oder ob sie ein wenig entschärft werden soll, weil sie zu streng ist. Letztere Option führt momentan übrigens deutlich.Manor Lords wird zu einem schönen Beispiel wie (Indie-)Entwickler und Community miteinander harmonieren –und bestimmte Mechaniken auch im Nachhinein noch angepasst werden können – und warum ein. Was passieren kann, wenn in einem Spiel ansonsten