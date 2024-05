Manor Lords: Entwickler sucht nach Möglichkeiten, den Bierkonsum zu drosseln – fragt Community um Rat

Bierkonsum reduzieren

Bierkonsum beibehalten, aber Produktionsrate erhöhen

Nur Familien der Stufe 2 in die Taverne gehen lassen

Es ist ein Bug und nicht wirklich ein Fass / Famile / Monat



Aktuell liegt die Reduzierung des Gesamtverbrauchs mit ein paar tausenden Stimmen vorn, aber auch die Möglichkeit, nur Familien der zweiten Stufe in die Taverne gehen zu lassen begeistert die Spieler. Die anderen beiden Optionen finden derweil wenig Beachtung, dazu weist Slavic Magic darauf hin, dass die Erhöhung der Produktionsrate auch einen höheren logistischen Aufwand bedeuten würde. Auch wir haben uns Manor Lords mit einem Test genauer angesehen und verraten euch Aktuell liegt die Reduzierung des Gesamtverbrauchs mit ein paar tausenden Stimmen vorn, aber auch die Möglichkeit, nur Familien der zweiten Stufe in die Taverne gehen zu lassen begeistert die Spieler. Die anderen beiden Optionen finden derweil wenig Beachtung, dazu weist Slavic Magic darauf hin, dass die Erhöhung der Produktionsrate auch einenbedeuten würde. Auch wir haben uns, ob sich das Kopfzerbrechen über die überquillenden Krüge überhaupt lohnt.

Solo-EntwicklerMittelalter-Städtebau verzückt aktuell die Anhänger von Aufbausimulationen, aberhat ein Problem, für welches er auf die Schwarmintelligenz seiner Community vertraut.So fragt er die Spieler, wie man den bürgerlichen, der zu einem ernstzunehmenden Problem geworden ist, eindämmen könnte – und wie der Entwickler dasam bestenkönne, um die sinnlose Sauferei etwas zu zügeln.Weil die Bewohner von Manor Lords mittelalterlichen Städten und Dörfern einfach zu viel Bier trinken, wendet sich Entwickler Slavic Magic nun an die gewieftesten Gutsherren unter seiner Spielerschaft. Er suche nach einem, damit die Produktionsstätten eure Städte nicht in eine Endlosschleife des Brauens verfallen und das güldene Getränk die wirtschaftliche Entwicklung eurer Stadt dominiert.Dem Entwickler zufolge fällt diein Manor Lords schon fast erschreckend aus: ein Fass pro Familie pro Monat wird hier in sich geschüttet, was Spieler wiederum selbst in die virtuelle Alkoholsucht treibt, produzieren ihre Städte doch gefühlt nichts anderes mehr als Bier. „Die Spieler berichten, dass es viel zu viel ist und ihre Städte nicht mithalten können. Ich schätze, für eine 1.000-Familienstadt sind das 1.000 Fässer pro Monat, was eine enorme Belastung sein kann“, heißt es hinsichtlich des Problems ( via PCGamesN).Schon zuvor wandte sich Slavic Magic, nun stellt er erneut einigezur Wahl, wie man den Bierkonsum der Bürger in Manor Lords am besten einschränkt. Folgende vier Möglichkeiten sieht der Entwickler derzeit als geeignet an: