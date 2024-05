Manor Lords: Oger Shrek erklärt euren Gutshof kurzerhand zu seinem Sumpf





This is what happens when you don't get out of my swamp pic.twitter.com/uDALYp2ruL



— One Proud Bavarian (@ProudBavaria) May 5, 2024

Das erst vor Kurzem erschienene und ohnehin umfangreichehält Anhänger der Aufbausimulationen weiter gehörig in Atem, doch kreative Hobby-Entwickler gehen wie gewohnt einen Schritt weiter.Obwohl der Solo-Entwickler Slavic Magic offiziell noch gar keine Unterstützung fürbietet, werkeln die kreativen Köpfe im Hintergrund bereits fleißig an eben jenen. Und so schaffte es in kürzester Zeit ein beliebterins Spiel.Mit dem schleimig grünenfeiert nun eine wahre Filmikone der Animationswelt ihren großen Auftritt in Manor Lords. Jener entsteigt dank der Modifizierung von NorskPL , die ihr auf NexusMods zum Download findet, den heimischenund statt sich seinen Weg ins Königreich Weit Weit Weg zu bahnender eigentlich recht liebenswerte Rüpel die erschrockenen Bürger eurer mittelalterlichen Siedlung.Die simple Mod erlaubt es Spielern, sich als Shrek im Rahmen desvon Manor Lords auszutoben. Wie im Video zu sehen, schmiegt sich Shrek perfekt an die Optik der Aufbausimulation an, wenn er in seinem ikonischen Outfit aus Leinentunika und brauner Weste über den Hof rennt, während die vor Schre(c)kaufgescheucht vor dem Oger flüchten.Der tollkühne Held stellt dabei nur diedar, denn wie bereits erwähnt arbeiten die Modder trotz ausbleibender Unterstützung fleißig an ihren privaten Projekten, um innovative Inhalte für Manor Lords zu schaffen. Mit anderen Modifikationen könnt ihr beispielsweise als Ritter über euren Marktplatz stolzieren, während wieder andere bekannte Figuren aus anderen Universen aufgreifen, so zum Beispielaus den-Spielen.Auch, die euch Optionen von Halo über Fallout bis hin zu Harry Potter bieten gibt es bereits. Die meisten Modder haben es sich allerdings zur Aufgabe gemacht, daszu optimieren, um so ein alternatives Spielerlebnis für all jene zu bieten, die sich nach spezifischen Veränderungen sehnen. Ein starkes Beispiel ist eine, die euch Slavic Magics Mittelalter-Simulation aus aller erster Hand genießen lässt.für euch lohnt.