Feel free to experiment and have fun with mods but please don't report bugs if you use them. I spent time today checking a "missing granary model" bug only to learn that it's caused by a "storage plus" mod.



befindet sich derzeit noch im Early Access, begeistert aber schon zahllose Spieler, die ihre kleine Mittelalterstadt errichten, Verteidigungsarmeen aufbauen – und allerlei Schabernack mit Mods treiben.Sodurch die thematisch durchaus passende Spielwelt marodieren gesehen. Manor Lords-Entwickler Greg Styczen zeigte sich sehr angetan davon, gibt in dem Zusammenhang aber auch eine Warnung heraus.Die Spielwelt von Manor Lords hätte auf bestätigt Styczen demnach. Allerding gibt es auch zu bedenken, dass „Modding derzeit nicht offiziell unterstützt wird“. Es kann also vorkommen, dass das Spiel nicht mehr vernünftig läuft, Spieldateien beschädigt werden oder sonstige Bugs auftauchen.Wenn dies passiert, könne er schlecht zur Rechenschaft gezogen werden, daher bittet Styczen seine Spielerschaft,, wenn das Spiel nach der Installation von inoffiziellen Mods verbuggt wäre. „Fühlt euch frei, zu experimentieren und habt Spaß mit Mods, aber meldet keine Bugs bei mir, wenn ihr sie nutzt.“ Er habe viel Zeit damit verbracht, ein verlorenes Kornspeicher-Modell zu suchen, bis sich herausstellte, dass der Fehler in einer Mod für größere Lager lag.Generell gibt sich der Solo-Entwickler, wenn es um potenzielle Verbesserungen für Manor Lords geht. So hat er schon darüber abstimmen lassen, wie es sichsoll oder wie stark sich Stadtbewohner