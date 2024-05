Manor Lords: Den neuen experimentellen Patch könnt ihr schon ausprobieren – Das steckt dahinter

Das Lösen von Stau bei euren Handelsposten

Die Eindämmung des übermäßigen Alkoholkonsums eurer Bürger

Ungenutzter Wohnraum für Bürger und Zuchttiere

Anhebung des Schadens von Bogenschützen

Allgemeine Schwierigkeiten bei der Bewirtschaftung von Land

Seit gar nicht einmal all zu langer Zeit verzückt Mittelalter-Simulationdie Strategie-Liebhaber im Rahmen seines Early Access. Dass sich dabei ganz natürlich auch die eine oder andere Baustelle für seinen Entwickler auftut, dürfte wenig wundern.Doch Solo-Devarbeitet auf Hochtouren daran, Bugs aus der Welt zu räumen und auf die Kritik der Spieler, die sich beispielsweise mehr Balance zwischen Krieg und Wirtschaft wünschen, einzugehen. Dies soll mit einem neuen, ehernun in Angriff genommen werden – den ihr noch vor Release selbst einmal anspielen könnt.Schon vor wenigen Tagen, nämlich am 10. Mai, veröffentlichte Entwickler Slavic Magic einen durchaus mächtigen Patch für Manor Lords, der mit zahlreichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen daherkommt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein, welches automatisch als aktuelle Spielversion aufgespielt wird. Viel eher ist der Patch als Experiment gedacht, an dem die Spieler direkt teilhaben sollen.Die einschlägigsten Problembehebungen und Verbesserungen vonkonzentrieren sich auf die folgenden Punkte:Darüber hinaus wurden die, dass ihr jetzt zwischen den eigenen Regionen mit ihnen Handel betreiben könnt und dafür nicht erst einebenötigt. Stirbt ein Bewohner eurer mittelalterlichen Siedlung, so wird nun eineverhangen, die das Wachstum blockiert. Außerdem soll die sogenannte, die einmal pro Jahr eingezogen wird, in Zukunft dafür sorgen, dass schlechte Entscheidungen hinsichtlich der Arbeitsplatzoptimierung bestraft wird und das Anhäufen größerer Summen in Bar erschweren. Diefindet ihr hier Um das Spieldes Patches auf dessen Stand zu bekommen, müsst ihr allerdings einen kleinen Umweg gehen: Legt zunächst eineeures Speicherstands an, indem ihr diesen aus den SaveGames im Steam-Ordner von Manor Lords kopiert. Öfffnet nun Steam und klickt den Titel mit der rechten Maustaste an. Hier entscheidet ihr euch für die "Eigenschaften" und sucht nach dem Reiter "Betas". Dort angelangt gebt ihr dasin die entsprechende Zeile ein. Sofern nötig müsst ihr noch "pre_release" im Menü auswählen.einen guten Eindruck hinterlässt. Zuletztseine Spieler um Hilfe,. Und auch für, soll es schongeben.