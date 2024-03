Nobody Wants to Die: Darum geht es im Cyberpunk-Noir-Thriller

Ein polnisches Studio kündigt ein neues-Spiel an: Nein, wir reden nicht vom Nachfolger zu. Es geht aber um ein ähnlich faszinierendes Projekt mit dem Namenaus der Feder des noch jungen Entwicklers Critical Hit Games.Zusammen mit Publisher Plaion arbeitet das Team an einemim New York des Jahres 2329, welches voraussichtlich noch dieses Jahr für den, dieunderscheinen soll. Und das Team hat sich visuell und erzählerisch einiges vorgenommen.Das erste Spiel von Cirital Hit Games versetzt euch in die Rolle des, der gerade erst eine Nahtoderfahrung überstanden haben. Sein neuer Fall, dem ihm das Mortality Department zuweist, ist kompliziert, denn es geht um einen Serienkiller, der die Elite des Landes umbringen möchte. Aufgrund der pikanten Ausgangslage gibt es keine Akten und Karra wird lediglich die noch junge Polizistin Sara Kai zur Verfügung gestellt.Der erste Trailer vermittelt dabei bereits einen Eindruck von derden die Entwickler mithilfe der Unreal Engine 5 auf die Bildschirm bringen wollen. Spielerisch müsst ihr Tatorte untersuchen, Zeitmanipulation nutzen und zahllose Hinweise entdecken und kombinieren, um den Täter nach und nach auf die Schliche zu kommen.Aufgrund der fortgeschrittenen Technologie sind Menschen mittlerweile nahezu unsterblich und können ihr Bewusstsein in neue Körper übertragen – das nötige Kleingeld vorausgesetzt. Doch auch im New York des 24. Jahrhunderts kommen irgendwann alle Geheimnisse und dreckigen Geschäfte ans Tageslicht, wie es die Macher in Aussicht stellen.Wer angesichts vonnun richtig Lust hat, muss sich leider noch gedulden. Außer der groben Angabe 2024 gibt es noch keinenfür Nobody Wants to Die. Immerhin wird das Detektiv-Spiel definitiv