Star Wars: Battlefront Classic Collection – Die Macht ist nicht mit den Servern

Konsolenversion ebenfalls betroffen

Eigentlich sollte dieein großes Nostalgiefest werden und Shooter-Spieler der 2000er-Jahre zufriedenstellen. Dererfüllt dieses Versprechen jedoch keineswegs, wenn man aktuellen Nutzerberichten Glauben schenken mag.Auf Steam steht das Paket bestehend aus dem ersten und zweitenbei einerund auch auf Reddit mehren sich kritische Stimmen. Es geht unter anderem um Bugs, kaum vorhandene Server und frustrierende Abstürze.Für rund 34 Euro ist die erst kürzlich angekündigte Star Wars: Battlefront Classic Collection amfürunderschienen. Statt sich an spaßigen Blaster-Gefechten und hitzigen Lichtschwerter-Duellen zu frönen, herrscht in der Community Frust: Von über 1.500 abgegeben Rezensionen auf Steam fallen gerade einmal 21 Prozent positiv aus.Die größte Kritik erhalten die Server beziehungsweise eher das nichtvorhandensein derer. Zum Start, so heißt es von einigen kritischen Stimmen, hätte es am PCgegeben – viel zu wenig für die zum Start über 9.000 gleichzeitigen Spielern. Mittlerweile hat zwar Aspyr nachgebessert, aber noch immer gibt es Probleme: Manche finden gar keine Server, andere wiederum stolpern über Probleme, wie, dass man sich im Modus Heroes vs. Villains nur den Bösewichten anschließen konnte.Damit aber nicht genug, denn außerdem soll die Star Wars: Battlefront Classic Collection unterleiden. Unter anderem ist die Rede davon, dass Spieler nicht spawnen können, der Ping unerträglich hoch ausfällt oder es zu zahlreichen Abstürzen kommt. Auch das Zielen mit den verschiedenen Blaster-Waffen soll teilweise sehr schwerfällig sein.Die Probleme existieren allerdings nicht nur auf dem PC, wie man es anhand der negativen Steam-Rezensionen vermuten könne. Stattdessen sind auch die Konsolenversionen betroffen, wie es in einem ausführlichen Thread auf Reddit heißt. "Auf der Konsole macht das schreckliche Controller-Aim den Mehrspielermodus unspielbar", während im Singleplayer-Modusexistieren soll. Außerdem sollen hier ebenfalls die Server unter enormen Verbindungsproblemen leiden.Dersei wiederum nur auf zwei Spieler anstatt vier begrenzt und mitunter kommt es zu Abstürzen, teilweise sogar schon beim Start der Collection. In anderen Kommentaren ist die Rede vonund einer schwächelnden Performance.Aktuell ist daher der Tenor vieler Spieler, dass Star Wars-Fanssollten. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Entwickler Aspyr bei der Portierung eines Spieleklassikers daneben greift. Schonkam es zu enormen Fehlern.