Das weltweit bekannte soziale Netzwerkhat bestätigt, dass man künftig auchauf seiner Plattform anbieten möchte. Wann es so weit sein soll, steht bislang allerdings in den Sternen.Jüngsten Berichten zufolge sollen sich derweil wohl gleichin der Entwicklung befinden, die allesamt in eine ähnlich simple Kerbe schlagen. LinkedIn springt damit allem Anschein nach auf den Zug sogenannterauf.Bei LinkedIn handelt es sich um eine soziale Plattform, die im Jahr 2016 für satte 26 Milliarden US-Dollar vongekauft wurde. Sie wird vor allem zur Vernetzung, der Kontaktpflege und berufliche Zwecke genutzt, aber auch Unternehmen machen sich das Portal zu Nutze, um passendes Personal zu finden. LinkedIn erfreut sich inzwischen an mehr als einerund um diese auch möglichst lange bei Laune zu halten, wagt man nun einen Vorstoß in eher unbekannte Gewässer: Die Welt der Videospiele.„Wir spielen mit dem Hinzufügen von Puzzle-basierten Spielen innerhalb des LinkedIn-Erlebnisses, um ein bisschen Spaß freizusetzen, Beziehungen zu vertiefen und hoffentlich die Möglichkeit, Gespräche zu entfachen“, heißt es seitens eines LinkedIn-Sprechers gegenüber TechCrunch . „Bleibt dran für mehr!“, so weiter. Lautdes Webentwicklers Nima Owji handelt es sich bei den drei Spielen, die sich derzeit in Entwicklung befinden sollen, um Titel mit den NamenundAlle drei von ihnen scheinen dem Anschein nachzu sein, die man in ähnlicher Form bereits von anderen Portalen und Plattformen, beispielsweise das beliebteder New York Times, kennt. Spieler sollen verfolgen können, wie oft sie spielen und dabei tägliche Serien aufstellen. Wie viel Einfluss Technikriese Microsoft, der durchaus schon einiges an Erfahrung im Gaming-Kosmos sammeln durfte, letzten Endes auf den Spielezweig von LinkedIn haben wird, ist derweil unklar.LinkedIn ist wie bereits erwähnt, was die Verknüpfung von einfachen Videospielen mit der Nutzung der sozialen Netzwerken anbelangt. Über etliche Jahre hinweg experimentierte so zum Beispiel auchmit einer eigenen Gaming-App, die jedoch bereits im Oktober 2022 eingestellt wurde.konzentriert sich mittlerweile aber eher auf die Entwicklung ihrer Virtual Reality-Headsets. Hier konkurriert man unter anderem mit Sony, das jedoch diehaben soll.