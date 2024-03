Marvel 1943: Rise of Hydra – Grafische Power mit der Unreal Engine 5

Überraschend haben Skydance New Media und Marvel Games im Rahmen derauf der Game Developers Conference ein neues, aber eigentlich schon zuvor angekündigtes Spiel enthüllt. Aus dem einst nur alsbekanntenSpiel ist nungeworden – inklusive beeindruckender Grafikpracht.Schon 2022 wurde bekanntgegeben, dass unter der Führung der ehemaligen-Directorinbei Skydance New Media ein neuesmit Marvel-Lizenz entsteht. Später hieß es dann, dass im Fokus die beiden Superhelden Captain America und Black Panther stehen, die im Zweiten Weltkrieg mit zwei weiteren Soldaten zusammenarbeiten müssen, um das Böse aufzuhalten. Nun gibt es erstmals neue Infos und einenIm besetzten Paris der 1940er-Jahre trifft Steve Rogers, der noch recht, aufdieser Zeit und Vater von T'Chaka und Großvater von T'Challa. Zu Beginn noch fremd zueinander, müssen beide sowie ihre jeweiligen Partner Gabriel Jones (Howling Commander) und Nanali (Wakanda) lernen, eine Allianz zu bilden.Denn die Wissenschaftsdivision der Nazis,, will den Zweiten Weltkrieg dafür nutzen, um noch mächtiger zu werden. Logischerweise gilt es, genau das zu verhindern. Wie genau? Das verrät der Story-Trailer noch nicht, zeigt dafür aber bereits eindrucksvoll die optischen– zumindest soll das komplette Material darauf entstanden sein. Echtes Gameplay gibt es nicht zu sehen.Generell soll aber Marvel 1943 absolutebieten und setzt dafür unter anderem auf die bekannten Features des Grafikmotors: Nanite, Lumen, den Metahuman-Charaktereditor, Adaptive Tessellation für feinere Bodendetails und Heterogenous Volumes für eine dynamischere Darstellung von Rauch und Wolken.Derlässt allerdings noch eine Weile auf sich warten: Erst 2025 soll Marvel 1943: Rise of Hydra erscheinen – übrigens ganz ohne Games as a Service-Charakter. Dieser ist zuletzt einem anderen Superhelden-Spiel zum Verhängnis geworden,nachlesen könnt.