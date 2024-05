Marvel Rivals: Content Creator sollten das Spiel nicht öffentlich kritisieren





Statement von NetEase: Vertrag war „unangebracht und irreführend“

Abseits von Werbung durch Trailer und Promo-Material ist die Berichterstattung eine der wichtigsten Wege, um Aufmerksamkeit für Spiele zu generieren – positive wie negative. Beischeint Entwickler NetEase aber wohl nur eines davon zu wollen., die an der Alpha-Testphase des Helden-Shooter teilnehmen wollen, mussten nämlich einen Vertrag unterzeichnen, in dem man den Teilnehmern. Mittlerweile hat sich NetEase entschuldigt und will die aufgesetzten Bedingungen zusammen mit den Content Creatorn überarbeiten, um faire Guidelines in Kraft zu setzen.Wer als Content Creator amvon Marvel Rivals teilnehmen wollte, musste vor Erhalt eines Keys einen Vertrag unterschreiben, wie der Streamer Brandon „Seagull“ Larned auf Twitter verriet. Dort teilte er auch einen Auszug des Schriftstücks, genauer gesagt von einem, der die teilnehmenden Creator im öffentlichen Ausdruck ihrer Meinung beschneiden sollte.Der Content Creator stimmt zu, keine öffentlichen Statements zu geben oder an Diskussionen teilzunehmen, die der Reputation des Spiels schaden könnten“, heißt es dort als Oberpunkt, womit man sichwollte. Der Vertrag spezifiziert aber nochmal, was genau zu „schädlichen Statements“ alles zählt.Da wäre neben dem „Verfassen von verunglimpfenden oderüber spielbezogenes Material, wie beispielsweise Spiel-Features, Charaktere oder Musik“ auch „zu Konkurrenten“, die „das Gameplay sowie Unterschiede von Marvel Rivals herabsetzen.“ Auch „subjektivedes Spiels“ dürften Content Creator basierend auf dem gespielten Material von Marvel Rivals nicht veröffentlichen.In einemgegenüber PCGamesN entschuldigte sich Entwicklerstudio NetEase bei den Alpha-Testern und. Der Vertrag sei „unangebracht und irreführend“ gewesen, man hoffe darauf, „bedeutendes und fortlaufendes Feedback, Vorschläge und Kritik durch tiefgreifendere Kooperationen“ zu erhalten, versicherte das Unternehmen.Bei dem Vertrag handelte es sich nur ummit Creatorn, die an Marvel Rivals interessiert sind“ – was den Inhalt allerdings weder erklärt noch rechtfertigt, schließlich ändere sich dessen Problematik auch beinicht. Nun arbeite man aber an einer neuen Version, die erst live gehen solle, wenn beide Parteien damit zufrieden seien, so NetEase.Auch dender Federal Trade Commission, kurz FTC , zufolge, ist der Vertrag problematisch. Dort heißt es: „Wenn du einem Kunden einen Anreiz zum Hinterlassen einer Review gibst, knüpfe daran weder implizit noch explizit die Bedingung, dass diese positiv sein muss“ sowie „Verhindere nicht oderOb neue Kooperationen mit Content Creatorn dann, wird nur die Zeit zeigen – und Transparenz von Seiten der Unterschreibenden. Falls euch derweil ganz unabhängig interessiert,und welche Helden ihr dort treffen werdet, verraten wir euch an anderer Stelle.