Worum geht es in AFK Journey?

Die ersten Schritte in der Welt von Esperia können sich sehen lassen: AFK Journey hat eine überaus charmante Optik zu bieten, egal ob bei der Landschaft oder den Charakteren.

Auf welchen Plattformen ist AFK Journey verfügbar?

Lasst euch nicht von fischigen Drittanbietern in die Irre führen: Ladet ihr AFK Journey woanders herunter, geht ihr unnötige Risiken ein, die euren PC nachhaltig beschädigen könnten.

Ab und an ist das Format trotz Vollbild etwas funky: AFK Journey ist eben eigentlich auf den Bildschirm eures Smartphones ausgelegt. Beim Durchlaufen der Welt stört dies aber nicht.

Kann ich auf dem PC und dem Handy spielen?

Ausloggen, einloggen: Der Plattformwechsel ist nicht kompliziert, aber ein bisschen müsst ihr schon beachten. Dafür gibt es jeden Tag neue Boni, wenn ihr das Spiel öffnet.

Ist AFK Journey ein Gacha-Game?

Glück gehabt: Dieser gleich zehnfache Rekrutierungsversuch hat mir eine besonders seltene Heldin ins Team gespült. Die Chancen dafür sind natürlich eher gering, auch wenn es alle Nase lang garantierte Hits gibt.

Gibt es Mikrotransaktionen in AFK Journey?

Wenn euch die Ressourcen ausgehen und ihr keine Lust habe zu warten oder diesen einen, besonders coolen Charakter haben wollt, kann das schnell teuer werden.

Unendliche Währungen, unendliche Möglichkeiten: Wie die meisten Echtgeld-Shops in Mobile-Games geht es auch bei AFK Journey unübersichtlich zu.

YouTube-Videos, auf Twitter oder anderen sozialen Netzwerken: Wer aktuell das Internet benutzt, ist vor Werbung vonnicht sicher. Doch was steckt hinter dem derart prominent platzierten Titel?Die kurze Antwort: Einvom chinesischen Entwicklerstudio Lilith Games, die 2019 schonveröffentlicht haben. Die lange Antwort? Liefern wir euch im Folgenden, nachdem wir uns das Spiel ein wenig selbst angeschaut haben; genau wie Infos zu denund was euch in AFK Journey eigentlicherwartet.Als Fantasy-Adventure beginnt AFK Journey erst einmal mit einer schicken Introsequenz, die von dem, einem verlorenen Schwert und einem heldenhaften Pfad erzählt. Als Zauberer Merlin habt ihr die Aufgabe, die ewige Nacht zu zerschmettern; doch bevor ihr euch dieserwidmen könnt, wacht ihr erst einmal mit Gedächtnisverlust in einer Gaststätte auf und sollt euch als erstes einen Brand im benachbarten Dorf anschauen.Von dort an entfaltet sich eine, bei der ihr von Station zu Station zieht, in Kämpfen mit einer selbst zusammengestellten Truppe aus Helden böse Monster besiegt und dabei jede Menge Gold, Diamanten und andere Währungen einsackt, umund eure bisherigen zu verstärken. Doch der Name von AFK Journey ist Programm: Eure Einheiten bestreiten die Kämpfe nämlich von selbst, ihr bestimmt lediglich vor dem Start ihre Position auf dem Schlachtfeld.Also ab mit denin die erste Reihe, während Bogenschützen, Heiler und Magier es sich dahinter gemütlich machen. Zwischen den Kämpfen und dem, ebenfalls teilweise auf automatisch einstellbaren, Laufen von Ort zu Ort, quatscht ihr mit denund erfahrt mehr über die sechs Fraktionen, die in Esperia herrschen, sowie über ihre Ziele, Motive und zugehörigen Charaktere.AFK Journey gehört in vielerlei Hinsicht zu der: Spiele, bei denen vieles vonstattengeht, ohne dass ihr eingreifen müsst, und die sich deshalb gut dafür eignen,. Egal ob ihr gerade eine Fernsehserie oder einen Film schaut, in der U-Bahn sitzt oder ein paar E-Mails beantwortet: Zwischendurch schickt ihr eure Truppe zum nächsten Story-Punkt, klickt euch durch die Dialoge und schreitet so voran, ohne dem Titel eure hundertprozentige Aufmerksamkeit zu schenken. Nicht umsonst ist permanent eine Gruppe Hamster dabei, für euch nach Gold und anderen Materialien zu suchen.AFK Journey ist sowohl auf demals auch auferschienen, wobei es keine Rolle spielt, ob ihr Apple- oder Android-Besitzer seid. Auf eurem Handy könnt ihr das Spiel natürlich direkt aus demoderherunterladen, am PC gestaltet sich die Angelegenheit nicht schwieriger, aber zumindest unübersichtlicher. Wer nach AFK Journey sucht, stolpert nämlich über eine ganze Menge Adressen, die euch den Download ermöglichen wollen.Dazu gleich ein kleiner Hinweis: Um AFK Journey am PC zu spielen, braucht ihr keinen Android-Emulator – es gibt einendafür. Um sicherzugehen, dass ihr euch keine Malware auf den Rechner zieht, ladet euch das Spiel am besten nur auf der offiziellen Website herunter. Nach einer kurzen Installation und dem Anmelden mit einer gültigen E-Mail-Adresse, an die euch eingeschickt wird, könnt ihr auch schon direkt loslegen.Das Spielen am PC funktioniert reibungslos, man merkt allerdings, dass das Spielist: Vollbild und Querformat sind möglich, befinden sich aber noch in der Beta. Dieentspricht dem Handy-Format und bietet sich natürlich auch an, um das Spiel neben dem Browser, Word oder was ihr sonst gerade so am Computer veranstaltet, laufen zu lassen. In den Optionen versteckt sich derweil auch am PC nutzloserweise eine Möglichkeit für den Energiesparmodus, Tastenbelegungen lassen sich derzeit nicht anpassen.Die Fortbewegung findet außerdem nicht durch den klassischen Mausklick statt, mit dem ihr nur mit der Umgebung interagieren oder die Ansicht verschieben könnt. Stattdessen nutzt ihr den, ein bei Mobile-Games häufig präsentes Element, um eure Spielfigur durch die Fantasy-Welt zu manövrieren – oder die oben erwähnte, indem ihr auf das nächste Questziel klickt.Tatsächlich ist euer Spielstand: Habt ihr auf dem PC gestartet und wollt auf dem Handy weiterspielen oder umgekehrt, ist dies also möglich und ihr müsst auchdafür befolgen. Schließt zunächst eure Anwendung auf dem Computer oder dem Mobilgerät und öffnet sie dann auf der jeweils anderen Plattform. Hier loggt ihr euch nun einfach mit der E-Mail-Adresse ein, die ihr bei der Anmeldung verwendet habt.Startet ihr das Spiel das erste Mal auf einer neuen Plattform, müsst ihr zunächst einen Charakter erstellen und das. Anschließend könnt ihr in den Einstellungen, wo ihr derzeit als Gast angemeldet seid, euer Konto wechseln: Verwendet hier wieder die zuvor registrierte E-Mail-Adresse (ihr müsst gegebenenfalls nochmal einen euch zugeschickten Code verwenden), dann könnt ihrWeil euer Team zu Beginn nur aus dem munteren Hamster-Krieger Chippy und dem galanten, aber etwas unbeholfenen Ritter Valen besteht, braucht ihr dringend neue Helden, um die Kämpfe in AFK Journey erfolgreich zu überstehen. Wo die herkommen?, schließlich handelt es sich bei dem frisch erschienenen Titel um ein sogenanntes Gacha-Game – die Bezeichnung stammt aus Japan, wo ihr Gacha-Automaten an jeder Ecke findet: Schmeißtrein, dreht am Rad und erhaltet eine zufällige Figur.AFK Journey handelt nun nach dem gleichen System, dasbereits aus Spielen wie, Arknights oder Tower of Fantasy kennen: In einem separaten Menü könnt ihr neue Figuren rekrutieren, indem ihr bei verschiedenen, meistens zeitlich limitierten Bannern mit besonderen Charakteren,ausgebt. In den als Briefen verkleideten Loot-Boxen sind dann mit etwas Glück seltene und starke Helden – und mit etwas Pech ein paar Nüsse, die allerdings beim Upgraden eurer Kämpfer zum Einsatz kommen.Die Währungen für die Loot-Boxen wiederum erhaltet ihr teilweise beim Spielen selbst, etwa, wenn ihr bestimmte Missionen abschließt, Anmeldeboni einsackt oder in dem ihr – ja, wirklich –. Es gibt aber natürlich auch den einfachen, schnellen und vor allem kostspieligen Weg, womit wir beimangekommen sind. Was wäre ein Gacha-Game auch ohne einen Echtgeld-Shop?Denn obwohl AFK Journey kostenlos spielbar ist, könnt ihr, um neue Helden zu beschwören und eure bestehenden zu verbessern: Die sogenannten Drachenkristalle lassen sich nämlichund werden ziemlich schnell ziemlich teuer. 20 Stück lassen sich noch für 1,19 Euro kaufen, bei 560 Drachenkristallen werden dann schon 23,99 Euro fällig; und für 3.000 Stück legt ihr sogarauf den Tisch.Die Kristalle wiederum lassen sich, sondern werden genutzt, um in Diamanten umgetauscht zu werden oder davon Pakete zu kaufen, in denen andere Währungen oder auch direkt Truhen mit Helden darin enthalten sind.Eine bewusste Taktik, um zu verschleiern, wie viel Geld man wirklich für welche virtuellen Gegenstände bezahlt und welchen Gegenwert man dafür erhält.Solchefindet ihr in nahezu jedem Gacha-Game. Da ist der überall lesbare Spruch „Bitte überlege dir deine Käufe gut“ wirklich nur mit viel Ironie zu verkraften. Gleichzeitig gibt es Battle Passes, tägliche Belohnungen, Anmelde-Boni und noch jede Menge weitere Mechaniken, um euch nicht nur permanent am Spielen zu halten, sondern auchauszuschütten: Ein Hamsterrad des mehr, mehr und nochmal mehr.Wie für das „Genre“ üblich, werdet ihr auch in AFK Journey am Anfang erstmal mit allen Währungen und Loot-Boxen: Ihr sammelt eine durchaus beachtliche Truppe an Helden und könnt diese auch schon einige Level hochziehen, um mühelos in der Story voranzuschreiten.Wann tauchen die ersten echten Hindernisse auf, die entweder wirklich viel geduldigen Grind oder doch den Griff zum Geldbeutel erfordern? Ganz ohne Haken könnt ihr euch derweilsichern.