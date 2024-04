Visions of Mana: Zusammenführung der besten Gameplay-Elemente?

Miterscheint in diesem Jahr zum ersten Mal seit über 15 Jahren ein neuer eigenständiger Titel im Mana-Kosmos. Die populäre JRPG-Reihe von Square Enix begeistert Fans seit mittlerweile über 30 Jahren.Doch obwohl die Spieleserienahm, unter anderem mitund, schauen Besitzer einer Nintendo-Konsole dieses Mal im Hinblick auf den nächsten Anleger in die Röhre.Zuletzt hat man bei Square Enix mit den Remake- und Remaster-Versionen vonsowiedarauf geachtet, mehrere Portale zu bedienen. So kamen damals noch Switch sowie PC- und PlayStation 4-Zocker in den Genuss der Neuauflagen. Von Visions of Mana wird jedoch zunächsterscheinen. „Mit Trials of Mana mussten wir vor allem eine Spielerschaft für künftige Teile der Reihe aufbauen“, erklärt Serienproduzent Masaru Oyamada im Interview mit RPG Site.„Als wir dann darüber nachdachten, was 'Mana' in den nächsten etwa zehn Jahren sein solle, gehörte für uns zu den Grundfesten eine weitläufige Umgebung und ein insgesamt reichhaltigeres Erlebnis. Daraus hat sich ergeben, für welche Hardware wir das Spiel entwickeln wollen.“ Da dies die Nintendo Switch nicht mit einschließt, deutet Oyamada indirekt an, dass die, die dieses Spiel stellt, wohl nicht zurechtgekommen wäre.„In Visions of Mana wollen wir viele der Qualitäten installieren, für die Trials of Mana bekannt und beliebt war“, berichtet Omayada weiter. „Wir sehen das Spiel als. Eine der Kerneigenschaften der Reihe war immer, dass es ein einzigartiges Gameplay besaß. Und in Visions of Mana wollen wir die Bestandteile der Reihe, die am besten bei den Spielern ankamen, mit Fokus auf Trials of Mana, zusammenführen.“Ob Nintendo-Fans dann vielleicht mit dem potenziellen Switch-Nachfolger in den Genuss von Visions of Mana gelangen könnten, bleibt abzuwarten. Zunächst erscheint das Spiel voraussichtlich in diesem Sommer erst einmal für. Nintendo-Fans können sich derweil