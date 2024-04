The Rogue: Prince of Persia – Ein frisches Styling für den Prinzen

In den Dialogfenstern ist der Prinz ein bisschen weniger minimalistisch als beim Durchjagen der Tempelanlagen. Hier ist die Nähe zu einigen Graphic Novels am auffälligsten.

Neues Genre, gleiches Spielgefühl?

Rutschen, Klippen, Stachelgruben und Kreissägen: Natürlich muss der königliche Kämpfer wieder seine Parkour-Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Es fehlt noch an Wucht

Der Style ist minimalistisch, die Kämpfe sind es auch: Hier werdet ihr nicht mit Spezialfähigkeiten zugeworfen, sondern bekommt ein paar schlichte Waffen an die Hand. Ein bisschen wuchtiger darf das Trefferfeedback aber noch werden.

Spielerisch war der Boss, dem ich mich während der Session stellen musste, durchaus gelungen. Nur die Zahlen kann man gerne noch ein bisschen anpassen: Der Gute hat dann doch etwas zu viel ausgehalten.

Der frühe Spieler fängt den Wurm

Ja, die Gerüchte sind wahr: Hat man vergangene Woche über den Roguelite-Ableger zu Prince of Persia noch nur im Konjunktiv gesprochen, folgte jetzt die offizielle Bestätigung – und wir konnten ihn bereits ausprobieren.heißt die Genre-Kreuzung aus Action-Plattformer und Roguelite, bei der Markenhalter Ubisoft jedoch nur als Publisher fungiert.Entwickler ist, auch hier lag Branchen-Insider Tom Henderson richtig,, die den-Machern Motion Twin bereits kräftig unter die Arme gegriffen haben. Das merkt man auch, obwohl der imerscheinende Titel noch ein bisschen Polishing braucht. Wir verraten euch, welchen Eindruck der neue Look und das Spielgefühl bei unsererhinterlassen haben.Befassen wir uns als erstes mit dem Elefanten im Raum, denn The Rogue: Prince of Persia, als ihr es vielleicht vermutet habt. Dass Evil Empire das Spiel entwickelt, lieferte zwar möglicherweise Hinweise auf die Optik des neuen Ablegers, aber das Ganze in Aktion zu sehen ist dann doch nochmal eine andere Geschichte. Statt Pixel-Grafik aus den Anfängen der Reihe, den weichen 3D-Modellen ausoder dem etwas generischen Look vom jüngstenerwartet euch hier einKnallige Farben und dicke, schwarze Konturen ließen mich beim Spielen von The Rogue: Prince of Persia anwie Birdking (CROM, Daniel Freedman) oder Headlopper (Andrew MacLean) denken; auch Vergleiche zuodersind optisch nicht abwegig, vor allem was die Farbpalette der Hintergründe angeht. Es ist ein, den Prinzen derart reduziert zu sehen, doch der neue Look steht dem Zeitreisenden durchaus gut zu Gesicht und verleiht dem Roguelite-Ableger definitiv eine eigene Identität.Die Optik hat sich also geändert, aberMit dem Genre-Wechsel fällt zumindest die stetige Progression weg, die ihr aus anderen Prince of Persia-Titeln kennt. Versagt ihr bei dem Kampf gegen die Hunnen, die Persien in diesem Spiel mit ihrer dunklen Schamanen-Magie überrennen, nutzt ihr eure Kräfte und, als ihr das letzte Mal außer Gefahr wart – in der Praxis bedeutet das: Bis zum Start eures Runs in den sicheren Hub.Innerhalb eines jeden Durchlaufs erwartet euch spielerisch dann ziemlich genau eine: Ihr lauft, springt und schnetzelt euch durch 2D-Level mit Dolchen, Säbeln, Chakram oder Pfeil und Bogen, vermeidet Fallen und weicht gegnerischen Angriffen mit einem beherzten Sprung über ihre Köpfe hinweg aus oder kickt sie in Abgründe oder Stachelgruben. Hinzu kommt ein, wie ihr ihn von Dead Cells kennt, sowie das, für das der persische Prinz bekannt ist.Besonders cool: Das funktioniert nicht nur an den 2D-Plattformen,, wenn dort eine Mauer oder ähnlich geeignete Objekte zu sehen sind. Damit bekommt die Fortbewegung eine neue Ebene verpasst, was das Hetzen durch die Level definitiv abwechslungsreicher, spannender und flexibler gestaltet. Auf dem Blatt Papier ist dies eine so simple Idee, die sich jedochund noch dazu perfekt zum Prinzen passt.Die Bewegung flutscht also, so weit so gut – leider kann ich das vom Kampfsystem noch nicht ganz sagen. Ein bisschen mangelt es dem Niederstrecken der Feinde noch an Wumms,, wo es sein könnte, was sicherlich auch dem noch im Entwicklung befindlichen Zustand von The Rogue: Prince of Persia geschuldet ist. In der knappen halben Stunde, in der ich wiederholt durch zwei der prozedural generierten Level gehuscht bin, ließen mich das Ausführen des Kombinationsangriffs mit den Dolchen oder das niedrige Angriffstempo der Axtund unnötigen Schaden kassieren.Man mag es auf mangelnde Eingewöhnung schieben, aber das Schwingen der eigenen Waffe hat sich, vor allem mit einem auf Hochglanz polierten Dead Cells im Hinterkopf. Die Gegnervarianz war, zumindest für den Spielanfang, dafür schon einmal gegeben: Nahkämpfer und Bogenschützen machten mir genauso das Leben schwer wie Bombenwerfer und auf Stangen hockende Bösewichte, die mit Vorsicht von ihrer hohen Position heruntergeholt werden wollten.Alles ist in drei bis vier Schlägen umgekippt, unendlich aushaltende Schwämme standen hier nicht im Weg.Ein monströser Unhold, der mich mit komplexen Angriffsmustern und einer Mischung aus Nah- und Fernkampfattacken keine Sekunde zur Ruhe kommen ließ. Einigen davon konnte ich nur durch Emporlaufen an der Wand im Hintergrund ausweichen, die dann in der zweiten Phase nur noch begrenzt zur Verfügung stand – clever! Leider hatte ich das Gefühl,: Seine Lebensleiste bewegte sich schleppender als ich nach einer durchzechten Nacht im Berliner Nachtleben. Hoffen wir also, dass die Entwickler hier noch ein wenig an den Zahlen drehen.Damit man die noch vorhandenen Schwächen ausbalancieren und anpassen kann, erscheint The Rogue: Prince of Persia wie bereits erwähnt. Wie bei dieser Strategie üblich, wolle man sich das Feedback der Spieler zunutze machen, um eine möglichst ausgeglichene Erfahrung zu bieten und Fans mit eventuellen Änderungen glücklich zu machen. Nach und nach sollen dann natürlich auch, kommen.Sobald The Rogue: Prince of Persia zu einemerscheint, werdet ihr als Early Access-Teilnehmer nur zu einem bestimmten Punkt in der Story spielen können – der Rest soll dannfolgen. Falls euch das als Fans der Reihe nicht reicht, werft ihr vielleicht lieber auf das