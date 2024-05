The Rogue Prince of Persia: Verschoben, um dem Hades-Hype auszuweichen





The Rogue Prince of Persia's new release date is 27th May! If you didn't see our previous post, the TLDR is to give people time to play Hades 2, including us😄

But if Silksong shadow-drops in the next two weeks we're burning the whole thing down!

Anyway, we can also reveal The… pic.twitter.com/ZQM3l5DcBI



Vor gut einer Woche erschien mitnicht nur ein echter Indie-Brocken, sondern auch die Fortsetzung zu einem der beliebtesten Roguelikes aller Zeiten – schlechte Nachrichten fürDer Genre-Konkurrent, der genau wie der erneute Ausflug in die griechische Mythologie im Early Access startet,: Also heute. Nun sind alle Augen von Roguelike-Fans auf Hades 2 gerichtet und kaum jemand wird noch Kapazitäten für den Vertreter von Entwickler Evil Empire, helfende Hand bei Dead Cells, haben. Grund genug also, einenbekanntzugeben.Bereits am 10. Mai verkündeten die Entwickler von The Rogue Prince of Persia, dass man den eigentlichen Termin nicht einhalten werde: Jeder (und „deren Mütter“) sei damit beschäftigt, Hades 2 zu spielen – es seimit fetzigen Gefechten. Deshalb entschied man sich, ein neues Datum zu suchen, das man gestern nun auch feierlich verkündete:soll es soweit sein.Rund zwei Wochen nach dem ursprünglich geplanten Release also, damit der Hades-Hype ein wenig abklingen kann. Man selbst profitiere aber auch von der Verschiebung, dennist aktuell wohl selbst in den Lederschlappen von Melinoë in der Unterwelt unterwegs. Sollte in der Zwischenzeit unerwarteterscheinen, wolle man das ganze Projekt abfackeln – hoffentlich nur ein kleiner Scherz.Zusätzlich zum (voraussichtlich) finalen Release-Termin verriet man auch den Preis des Early-Access-Titels:wird das durchgangsbasierte Abenteuer des persischen Prinzen kosten und wer früh zuschlägt, dürfe sich möglicherweise noch über einen kleinen Launch-Rabatt freuen. Zur Feier der Ankündigung veröffentlichte man überdies einen, den ihr euch im eingebetteten Tweet anschauen könnt.Wir hatten bereits vor über einem Monat die Gelegenheitund sind auf einen spannenden neuen Artstyle, eine interessante Fusion von Wandlaufmanövern und 2D-Leveln sowie ein noch etwas holpriges Kampfsystem gestoßen. Inkönnt ihr weitere Details zum Titel und unsere ausformulierten Eindrücke nachlesen.