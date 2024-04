Spy x Family CODE: White – Keine Ahnung? Keine Panik!

Die Familie Forger bekommt zu Beginn des Films eine kleine Einführung, damit ihr den Film auch genießen könnt, wenn ihr die Serie nicht gesehen habt.

Familienausflug nach Frigis

Diese beiden zwielichtigen Gestalten wollen Anya an den Kragen, nachdem die versehentlich eine wertvolle Praline verschluckt hat.

Ruhepol statt Interpol

Die Zeit, die Familie Forger in Frigis verbringt, plätschert beizeiten eher vor sich hin, zaubert aber immerhin das ein oder andere Lächeln ins Gesicht.

Die Stärken der Serie auf der großen Leinwand

Am Ende wird Loids ganzes Können als Spion nötig, um die drohende Katastrophe abzuwenden. Gut, dass seine Frau Yor nichts davon mitbekommt.

Unterhaltsame Umsetzung

Eindeutig das Highlight des Films: Anyas zahlreiche Grimassen, die Fans bereits aus dem Anime und Manga kennen und lieben.

Es ist das Schicksal einer jeden erfolgreichen Manga-Reihe: Sie sprengt die Grenzen des Mediums und schlägt ihre Wurzeln auch in anderen Bereichen. Spy x Family, die charmante Mischung ausund, flackert seit April 2022 auch als Anime über die Bildschirme und nun geht es Ende Juni mitnicht nur in die Welt der Videospiele, sondern mitam 23. April auch auf die Leinwand eures lokalen Lichtspielhauses.Wir haben mit der Hilfe vonundbereits vorab ein Kino infiltriert, um die Geheimakte in der japanischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln zu schauen und verraten, ob Tatsuya Endos komödiantischer Knaller auch inbegeistern kann.Wie eigentlich jeder Anime-Film, der zu einer etablierten Serie gehört, gibt sich auch Spy x Family CODE: White zu Beginn alle Mühe, mit der Prämisse nicht vertraute Zuschauer abzuholen:, eigentlich nur bekannt unter dem Decknamen Twilight, muss alsfür die gefährliche Mission Operation Strix kurzerhand eine Familie gründen.Das kommtsehr entgegen: Als alleinstehende Frau undmuss sie dringend unter die Haube, um nicht von der Regierung und ihrer Umgebung irgendwelcher Verbrechen bezichtigt zu werden. Auchprofitiert von der Scheinehe: Nachdem sie durch dubiose Experimente die Kraft erlangt hat,, wurde sie von einem Waisenhaus zum nächsten durchgereicht.Als die drei dann noch denaufnehmen, der dazu fähig ist,, ist die Familie komplett – und das Chaos gleich mit, denn außer Anya weiß niemand von den wahren Identitäten der anderen, und das sollte am besten auch so bleiben, um den Frieden zu gewährleisten.Habt ihr bisher noch keine Berührung mit dem Spy x Family-Franchise gehabt, aber nach dem Trailer Lust auf den Film bekommen oder werdet von Freunden mit ins Kino gezerrt: Keine Sorge.könnt ihr mit dem Film eine Menge Spaß haben. Die Einführung ist für Fans natürlich unnötig, aber gleichzeitig so schnell vorbei, dass der anfänglicheleicht zu verzeihen ist. Also widmen wir uns lieber der wahren Mission des Films.Ausgangslage von Spy x Family CODE: White ist nämlich, dassauf der Kippe steht: Loid soll vom Auftrag abgezogen und durch einen unzureichenden, aber einflussreichen anderen Agenten ersetzt werden. Als Anya an ihrer Schule für einenein Dessert zubereiten soll und damit die Chance auf eine besondere Auszeichnung namens Stella erhält, der sie und damit auch Loid einem Treffen mit dem Operationsziel Damian Desmond entscheidend näherbringen könnte, wittert der Spion und Adoptivpapa die ersehnte Rettung.Doch um mit Anyas wenig beeindruckenden Kochkünsten punkten zu können, muss schon derher. Weil der hoch oben im nordischen Frigis als lokale Spezialität gilt, packt Loid kurzerhand die Koffer und seine Familie für einenein: Wer etwas Leckeres auf den Tisch zaubern will, der muss es natürlich vorher aus erster Hand probiert haben.Aber es wäre nicht Spy x Family, wenn dabei nicht alles Mögliche schief gehen würde: Anya isst eine Praline, die sie lieber in Ruhe hätte lassen sollen und gerät damit ins; das letzte Exemplar des Desserts wird ihnen von einem barschen Oberst weggeschnappt; und die letzte Zutat für einen Ersatz entpuppt sich als Nadel im Heuhaufen. Die ersten 30 vonschwanken zwischen ruhig und chaotisch und rollen den Teppich für spätere Ereignisse aus.Bevor es zum actiongeladenen Finale kommt, nimmt sich Spy x Family CODE: White aber erstmal Zeit für die. Da wäre die Zugfahrt zum Zielort, auf der Anya sich mit ihren Hausaufgaben quält; ein Restaurantbesuch, bei dem die drei zunächst einige kulinarische Köstlichkeiten genießen können; sowie der gemeinsame Besuch eines Jahrmarkts, bei dem Loid einen unfair spielenden Schießbudenbesitzer entlarvt und Anya den Spaß ihres Lebens auf einer im Kreis fahrenden Kindereisenbahn hat. Die Familienzeit sorgt für angenehm ruhige Momente zwischen dem Fokus auf Humor und Action, nimmt aber auch etwas viel Raum ein.Dadurch zieht sich der Film in der Mitte etwas und man merkt ihm diean einigen Stellen an, bevor er wieder an Fahrt aufnimmt und die Geschichte von trauter Dreisamkeit und lustiger Zutatensuche in einen Action-Thriller eskalieren lässt. Auch die Nebengeschichte rund um Yors Verdächtigungen, Loid würde sie mit einer anderen Frau betrügen, sorgt eher für Längen und löst sich dann mitten im Film mehr oder minder in Luft auf. Hier hätte man Spy x Family CODE: White, um ein noch dichteres Erlebnis zu bieten.Genau wie die gleichnamige Serie brilliert auch der Kinofilm mit einer: Loid liefert sich spannende Schießereien, Yor lässt die Fäuste fliegen und Anya – nun, die zieht einen Haufen wunderbar komischer Grimassen, die mit großen Augen, weit aufgerissenem Mund oder schelmischen Grinsen erfolgreich die Lachmuskeln attackieren. Die telepathische Tochter istund wenn am Ende der Weltfrieden von ihrem Stuhlgang beziehungsweise des Haltens desselbigen abhängt, dann dürften sich auch die Zuschauer den Bauch halten – hoffentlich vor Lachen natürlich!Die Action-Sequenzen können sich ebenfalls sehen lassen und spielen auf dem Niveau der Serie: Kein Wunder, schließlich stammt der Film erneut vom, das bereits den Anime bereits produziert, dieses Mal aber Hilfe von(Attack on Titan, Vinland Saga) bekommen hat. Entsprechend nutzt Spy x Family CODE: White den gleichen konventionellen Stil der Serie, wartet aber auch mitauf, zu denen wir an dieser Stelle keine Details verraten wollen, außer, dass sie erneut respektiv von den Stärken Action und Humor Gebrauch machen.Mit Spy x Family CODE: White und einerim Gepäck verschlägt es Loid, Yor und Anya auf die große Kinoleinwand, wo das ungleiche Trio eine fast genauso gute Figur macht wie in der Serie. Die Action-Sequenzen fesseln in den Sessel und der Slapstick-Humor mitsorgt für regelmäßige Lacher, sodass die ruhige und zu langgezogene Mitte des Films nicht nachhaltig stört. Optisch bekommen Fans dabei genau das geliefert, was sie schon aus dem Anime kennen: Ein klarer, wenn auch konventioneller Stil mit schicken Animationen und zwei kunstvollen Überraschungen.Zu Beginn des Films werden alle Zuschauer mit einer kleinen Einführung zu den Gegebenheiten und Charakteren abgeholt, der Rest von Spy x Family CODE: White findet losgelöst von den Ereignissen des Anime statt. Einvom kleinen auf den großen Bildschirm, für Fans und alle, die es werden wollen.