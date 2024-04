Slay the Spire 2

Shadows of Doubt : Das spannende Detektiv-Spiel wird 2024 für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Zudem gibt es auf dem PC mit dem Sharpshooter-Update einen neuen Fall zu lösen.

My Time at Sandrock

Dinolords : Mittelalter-Strategie kann jeder. Mittelalter-Strategie mit Dinos aber nicht, und genau darum geht es in Dinolords. Ihr baut eure Festung auf und müsst diese gegen ankommende Feinde verteidigen – dürft aber auch selbst aktiv in den Kampf eingreifen.

Gestalt – Steam and Cinder : Am 21. Mai wird das Metroidvania, welches von 16- und 32-Bit-Klassikern inspiriert ist, erscheinen. Bereits jetzt könnt ihr auf Steam schon eine Demo herunterladen.

Flintlock – The Siege of Dawn

Cataclismo : Die Moonlight-Macher haben den Releasetermin für ihr Survival-Strategiespiel verraten. Am 16. Juli geht es vorerst exklusiv auf dem PC los. Auf Steam könnt ihr schon mithilfe einer Demo reinschnuppern.

Death Must Die : Die Alternative zu Vampire Survivors erhält am 20. April mit Akt 2 ihr erstes großes Inhaltsupdate.

Endzone 2 : Der Mix aus Postapokalypse und Strategiespiel geht in die zweite Runde. Im Sommer 2024 soll der Start im Early Access auf Steam und GOG erfolgen.

Dyson Sphere Program

UnderMine 2 : Ein Sequel zum Roguelike wurde angekündigt. Dieses Mal könnt ihr euch auf Coop, neue Fähigkeiten und weitere Gameplay-Ergänzungen freuen.

Norland : Das Rimworld im Mittelalter startet am 16. Mai in den Early Access.

: Das Rimworld im Mittelalter startet am 16. Mai in den Early Access. What the Car? : Rennspiele sind euch zu realistisch? Dann ist dieses komplett abgedrehte Adventure eventuell etwas für euch, bei dem euer Auto sogar Beine hat. Auf Steam könnt ihr schon eine Demo ausprobieren.

Darkest Dungeon 2

RKGK : Der Name ist zwar nicht unbedingt einprägsam, dafür aber bekommt ihr einen stylischen Plattformer präsentiert, der sich ähnlich wie Jet Set Radio um Graffitis dreht.

Broken Roads : Das Rollenspiel, welches in einem postapokalyptischen Australien angesiedelt ist, kann ab sofort auf Steam und den Konsolen gekauft werden.

Ravenswatch : Mit Fall of Avalon gibt es ein neues Inhaltsupdate für das Koop-Roguelike.

: Mit Fall of Avalon gibt es ein neues Inhaltsupdate für das Koop-Roguelike. Cat Quest 3 : Der mittlerweile schon dritte Teil des Katzenspiels wird 2024 erscheinen und präsentierte dafür sein zuckersüßes Introvideo.

Hyper Light Breaker

The Last Spell : Mit Dwarves of Runeberg gibt es am 24. April eine neue Erweiterung.

Laysara – Summit Kingdom : Das wunderhübsche Aufbaustrategiespiel, bei dem ihr euer Dorf am Rand eines Berges errichtet, ist ab sofort im Early Access verfügbar.

: Das wunderhübsche Aufbaustrategiespiel, bei dem ihr euer Dorf am Rand eines Berges errichtet, ist ab sofort im Early Access verfügbar. Wizard of Legend 2 : Noch eine eine Fortsetzung zu einem Roguelike, zu dem erstmals Gameplay gezeigt wurde.

Let's School : Ihr wollt eure eigene Schule aufbauen? Das könnt ihr in diesem Spiel, welches im Sommer 2024 auch für die Konsolen erscheinen wird.

: Ihr wollt eure eigene Schule aufbauen? Das könnt ihr in diesem Spiel, welches im Sommer 2024 auch für die Konsolen erscheinen wird. Brotato : Die kartoffelige Vampire Survivors-Alternative bekommt mit Abyssal Terrors einen DLC und es wird ein lokaler Koop-Mods eingeführt.

Tchia

Streets of Rogue 2 : Die Fortsetzung des Sandbox-Rollenspiels wird dieses Jahr für den PC erscheinen und bietet einige Neuerungen, die im Trailer vorgestellt werden.

Old World

33 Immortals

V Rising

Verbuggt, unnötig gestreckt und zu teuer:sind euch zuletzt eher ein Dorn im Auge gewesen? Dann werft doch einen Blick auf: Zahlreiche Indie-Entwickler haben sich in einem Livestream zusammengefunden, um eine Vielzahl vonundanzukündigen.Mit dabei?, ein neuer DLC für, ein kostenloses Update fürund noch viel mehr. Wir fassen für euch kurz und knapp diezusammen und verraten euch ebenfalls, welche neuen Spiele ihr bereits jetzt schon mithilfe einerausprobieren könnt.Die Mischung aus Kartenspiel und Roguelite hatmaßgeblich geprägt, wenn nicht gar etabliert. Im Rahmen des Triple-i-Showcases folgte nun die Ankündigung des Nachfolgers, ganz simpelbenannt. Rund 1.000 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers sind vergangen und der namensgebende Turm, der Spire, öffnet erneut seine Tore.In der Zeit hat sich natürlich einiges geändert: Es gibt, die nur darauf warten, von euch ausprobiert und entdeckt zu werden. Allerdings müsst ihr euch noch gedulden, denn Slay the Spire 2, welches nun übrigens auf der Godot- statt Unity-Engine basiert, wird erstim Early Access bei Steam erscheinen.Der Name dieses Spiels ist Programm: Aus der isometrischen Perspektive heraus stürzt ihr euch als Ritter mit einemin den Kampf gegen Horden von Feinden, um den letzten Engel schlussendlich zu töten. Im ersten Trailer präsentiert sichbereits als actionreicher Spaß, dem die Worte Tempo und Bullet Hell auf gar keinen Fall fremd sind.Erscheinen soll Kill Knight übrigens noch, und zwar sowohl für PC, als auch für die PlayStation- und Xbox-Konsolen. Zusätzlich wird an einer Umsetzung für die Nintendo Switch gearbeitet.Fast zehn Jahre ist es her, als der Puzzle-Plattformerin Zusammenarbeit mit der indigenen Bevölkerung Alaskas erschienen ist. Bei Triple-i folgte jetzt die überraschende Ankündigung eines Nachfolgers:setzt auf 3D-Grafik und will eine Geschichte wiedergeben, die es wert ist, erzählt zu werden. Diese stammt übrigens aus der Feder eines Iñupiaq-Autoren und "greift auf Traditionen und Geschichten zurück, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden."Im Mittelpunkt stehen erneut, dessen Abenteuer ihr alleine oder im Online- und Couch-Koop erleben könnt. Einen Releasetermin gibt es aber leider noch nicht, denn die Entwicklung habe gerade erst begonnen.Horden von Feinden niederschlagen könnt ihr bereits auf fast allen Plattformen erleben, aber noch nicht auf der PlayStation. Das wird sich in Zukunft ändern: Vampire Survivors wird imerscheinen. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es bisher aber noch nicht.Außerdem wurde ein neuer DLC angekündigt:ist eine Zusammenarbeit mit der Contra-Reihe, weshalb ab dem 9. Mai scharf und viel geschossen wird.Bislang kämpft ihr inausschließlich gegen computergesteuerte Feinde, aber bald dürft ihr euch mit anderen Spielern messen. Noch im Laufe des aktuellen Kalenderjahres soll es einengeben, bei dem ihr zusammen mit euren Pals um das Überleben kämpft. Ein erster Teaser zeigt bereits das kommende Chaos.Ende 2023 haben wir euch, jetzt gibt es ein kleines Update zum vielversprechenden. In einem kleinem Teaser präsentiert der Entwickler frische Gameplay-Szenen, bei denen gleich drei verschiedene Mechaniken vorgestellt werden: Ein Grappling Hook, ein Helikopter und eine leckere Dose Spinat, die euch deutlich kräftiger zuhauen lässt – hat schon jemand Popeye informiert?Neben den großen Highlights hatte der Triple-i-Showcase natürlich noch einiges mehr zu bieten, welches wir im Schnelldurchlauf zusammenfassen:Das war noch übrigens noch nicht alles vom: Am Ende folgte außerdem diekonnten. Erscheinen wird der ungewöhnliche Serienvertreter im Mai im Early Access auf Steam.