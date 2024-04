Kingdom Come: Deliverance 2 wird mehr Ethnien darstellen

war bei seiner Veröffentlichung mehr als nur ein weiteres Rollenspiel: Die vermeintlichUmsetzung des tschechischen Böhmens stand aufgrund mancher Aussagen seitens des Creative Director Daniel Vávra sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang des Release in derNun folgte die Ankündigung des Nachfolgers, simpelbetitelt, und soll die Spielwelt deutlich vergrößern. Mit Kuttenberg gibt es zudem eine viel belebtere Stadt zu erkunden, ud natürlich stand damit die Frage im Raum: Wird das Rollenspiel dieses Mal mehrdarstellen und generell diverser sein?Anhand der ersten Bilder und des Trailers von Kingdom Come: Deliverance 2 lässt sich diesbezüglich noch keinetreffen. Es gibt jedoch eine Äußerung von Tobias Stolz-Zwilling, dem PR-Manager von Warhorse Studios, dass man offenbar die Kritik am Vorgänger wahrgenommen hat. In einem Interview mit den englischsprachigen Kollegen von IGN geht er kurz auf diese Thematik ein.Gemäß seiner Antworten verschlägt es Protagonist Heinrich vom eher ländlichen Raum des Vorgängers nun in eine für damalige Verhältnisse große Stadt. Damit einher wird es auch deutlichgeben, denen ihr über den Weg lauft. Um ein möglichst akkurates Bild zu zeichnen, arbeitet das Entwicklerteam von Warhorse abermals mit verschiedenen Historikern, Universitäten und Museen zusammen.Darüber hinaus habe man eine "Gruppe von Experten unterschiedlicher Ethnien oder religiöser Überzeugungen" alsherangezogen. Ziel sei es, eine "realistische, eindringliche und glaubwürdige mittelalterliche Welt darzustellen", die man nach "bestem Wissen und Gewissen rekonstruiert" habe.Ob dem Studio das gelungen ist, wird sich vermutlich inherausstellen. Laut der Ankündigung soll