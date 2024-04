Gears 6: Ankündigung könnte in wenigen Wochen folgen





I have no idea. I think @GearsofWar tells us all in June. :) https://t.co/jNxqbyTZMi



— liam (@Liam_J_McIntyre) April 24, 2024

Fast fünf Jahre ist es schon her, als zum bislang letzten Mal die wuchtigen Charaktere derin den Kampf gezogen sind. Ein Nachfolger wurde bisher nicht angekündigt, aber möglicherweise könnte schon bald der Vorhang fürgelüftet werden.Grundlage dafür ist eine Aussage seitens eines Synchronsprechers, weshalb wir gleichzeitig eineaussprechen müssen. Solltet ihrnicht gespielt haben, kommt es in der folgenden News zu Informationen über eine. Ihr seid hiermit vorgewarnt.Angesichts des großen Erfolgs von Gears 5 und dessen Erweiterungist es realistisch anzunehmen, dass Microsoft und Entwickler The Coalition die Reihe fortsetzen werden. Offiziell ist ein neuer Serienteil zwar, aber das ist im Grunde nur eine Frage der Zeit. Geht es nach Liam McIntyre, dem Synchronsprecher von JD Fenix, dann wird es bis zur Enthüllung nicht mehr allzu lange dauern.Auf Twitter fragte ein Nutzer bei McIntyre nach, ob der Tod von JD gegen Ende von Gears 5 eigentlich Kanon sei. Seine Antwort: "Ich habe keine Ahnung. Ich glaube @GearsofWar wird es uns allen im Juni verraten." Eine offizielle Bestätigung ist das zwar nicht, aber da im Juni auch einstattfinden wird, liegt eine Vermutung nahe: Während der Veranstaltung könnte es zur Ankündigung eines neuen Gears kommen – möglicherweise mit oder ohne McIntyre.: In der besagten Todesszene, die von dem Twitter-Nutzer angesprochen wird, könnt ihr euch entscheiden, ob JD oder Del Walker stirbt. Ob der Sohn von Marcus Fenix also in Gears 6 nicht mehr unter den Lebenden weilt, befindet angesichts der Entscheidungsfreiheit ein Stück weit in der Schwebe.Sollte es im Juni eine Ankündigung von Gears 6 geben, gibt es vielleicht auf diese Frage dann eine entscheidende Antwort. Vorerst gibt es erst einmal anderen: Am kommenden, bei dem der Fokus auf eher kleineren Spielen liegen wird.