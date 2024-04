Gray Zone Warfare: Wann genau ist der Release?

Editionen: Wie teuer ist Gray Zone Warfare?

Spind-Größe: 10x25 Plätze

Secure-Box: 2x2 Plätze

Standard-Ausrüstung

In-Game-Währung: 10.000 US-Dollar

Spind-Größe: 10x35 Plätze

Secure-Box: 2x2 Plätze

Standard-Ausrüstung

Taktische Ausrüstung

In-Game-Währung: 15.000 US-Dollar

Spind-Größe: 10x45 Plätze

Secure-Box: 3x2 Plätze

Standard-Ausrüstung

Taktische Ausrüstung

Elite Ausrüstung

In-Game-Währung: 20.000 US-Dollar

Spind-Größe: 10x60 Plätze

Secure-Box: 3x3 Plätze

Standard-Ausrüstung

Taktische Ausrüstung

Elite-Ausrüstung

Supporter Ausrüstung

In-Game-Währung: 25.000 US-Dollar

Extras: GZW T-Shirt, GZW Handschuhe, spezielle Supporter-Namensfarbe, exklusives Supporter-Abzeichen (alles In-Game)

Gameplay: Wie spielt sich Gray Zone Warfare?

Realistisch angehauchtes Gameplay, intensive Feuergefechte und eine große Open World zum Erkunden:will dem Extraction Shooter-Genre frisches Leben einhauchen – und erscheint bereits jetzt imbeiInmitten der aktuellenist der überraschend gewählte Releasetermin vielleicht ein schlauer Schachzug, um wechselwillige Spieler anzulocken. Wir fassen für euch vorab dierund um Gray Zone Warfare zusammen.Der Military-Extraction-Shooter Grayzone Warfare wird amim Early Access auf dem PC veröffentlicht. Vorerst wird es den Titel lediglich auf Steam geben. Ob zu einem späteren Zeitpunkt auch Konsolenspieler auf der PS5 oder Xbox Series X|S einsteigen können, ist noch unklar.Ähnlich wie Konkurrent Escape from Tarkov wird es auch bei Gray Zone Warfare verschiedene Editionen geben, die euch jeweils unterschiedliche Boni gewähren. Insgesamt werdenzum Start im Early Access angeboten, bei denen auch handfestegeboten werden, darunter etwa ein größerer Spind für erbeuteten Loot oder spezielle Ausrüstung, die euch zumindest den Beginn vereinfachen wird.– Preis: 34,99 Euro– Preis: 57,99 Euro– Preis: 79,99 Euro– Preis: 99,99 EuroIn Gray Zone Warfare durchstreift ihrdie fiktive Insel Lamang, die vom südostasatischen Laos inspiriert ist. Die Region wurde aufgrund eines mysteriösen Ereignis evakuiert und unter Qurantäne gestellt, während drei private Militärfirmen den Auftrag bekommen haben, jegliche Wertgegenstände vor Ort zurückzubringen.Als Spieler nehmt ihr verschiedene Aufträge an, stellt eure Ausrüstung zusammen und werdet anschließend in Lamang abgesetzt. Ein schneller Touristentrip ist der Einsatz aber nicht: Ihr bekommt es mit allerlei Feinden zu tun – insgesamt sollen pro Serverund 1.000 KI-Soldaten aktiv sein. Auf entsprechend nervenzerreißende Schusswechsel solltet ihr euch einstellen.Wie in Extraction-Shootern üblich geht es neben der Suche nach wertvoller Beute auch ums. Schafft ihr es unversehrt zu fliehen, könnt ihr euren Loot behalten und verkaufen. Werdet ihr hingegen erschossen, verblutet oder stürzt unfreiwillig in den Tod, dann geht eure Ausrüstung mitsamt allen gesammelten Gegenständen verloren.Besonderen Wert haben die Entwickler laut eigenen Aussagen auf dasund Gesundheitssystem gelegt. Letzteres soll ohne klassische Trefferpunkte auskommen, sondern jede Verletzung nimmt Einfluss auf euren Körper und benötigt eine individuelle Lösung, um wieder geheilt zu werden.Ob Gray Zone Warfare bereits im Early Access seinehalten kann, wird die Zeit zeigen. Bei der Konkurrenz in Form von