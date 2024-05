Thunder Ray: Blutige Boxkämpfe mit atemberaubenden Animationen

Schwereloser Schlagabtausch

Dieses Standbild aus dem Kampf gegen Vampirlord Worw lässt erahnen, wie grandios Thunder Ray in Bewegung aussieht.

haben es aktuell nicht leicht: Die letzte Ausgabe vonerschien 2009 für die Wii und mithat Nintendo 2017 zwar eine neue IP aus dem Boden gestampft, die unterscheidet sich in ihrer Spielweise aber denkbar von der 1984 geborenen Arcade-Reihe.Solltet auch ihr damals schon am Automaten die Fäuste geschwungen oder euch mit einem der Nachfolger vergnügt haben und sehnt euch nach einem vergleichbaren Titel, dann lohnt es sich möglicherweise, mitwieder in den Ring zu steigen. Trotz kleiner Makel und kurzer Spielzeit setzt euch die Indie-Produktion die nostalgische Brille auf, nur um sie euch mit einergleich wieder von der Nase zu schlagen.Denn wenn Thunder Ray euch auf der Suche nach neuem Spielefutter mit einem Merkmal ins Auge sticht, dann ist es definitiv seine Optik., wilde und außerirdisch wirkende Designs, literweise Blut und knallige Farben: Der im September 2023 von Entwicklerstudio Purple Tree für den PC, die PlayStation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlichte Titel hat definitiv einenzu bieten.Im Rahmen einesmuss sich Titelheld Thunder Ray acht Kämpfen stellen, jedes davon schweißtreibender als das davor. Vor allem aber: Bei den Figuren übertrifft sich das Spiel regelmäßig selbst. Von einemüber eine fliegende Hexe mit Schutzschild bis hin zu einem schemenhaften Vampir oder einem ulkigen kleinen Zauberer, der Raum und Zeit kontrolliert: Jeder Kampf ist einzigartig und nicht mit den dahergelaufenen Duellanten von der Erde vergleichbar.Neben dem außergewöhnlichen Artstyle wissen auch die Animationen zu begeistern: Thunder Ray ist ein, der in Sachen Qualität locker mit handgezeichneten Serien mithalten und sich sogar Vergleichen zu einemstellen kann. Alles siehtaus, wenn Fäuste und Projektile über den Bildschirm fliegen oder ihr geschickt zur Seite ausweicht, um gegnerischen Angriffen zu entgehen.Spielerisch erwartet euch: In den beiden Modi Story und Survival könnt ihr wahlweise alle Kämpfe einzeln oder direkt hintereinander ohne Pause bestreiten, wobei euch abseits des letzten Bosses für jeden davonzur Verfügung stehen – und schon der normale eure Reaktionen wirklich auf die Probe stellt. Insgesamt zweimal dürft ihr zu Boden gehen und rappelt euch durch wiederholtes Tastendrücken wieder auf und auch eure Gegner müssen jeweils dreimal aus den Latschen gehauen werden, bevor der Sieg euch gehört., die für Angriffe von rechts und links sowie oben und unten zuständig sind; mit dem D-Pad könnt ihr in beide Seiten ausweichen, Attacken blocken oder durch Ducken höher gelagerte Treffer vermeiden. Zusätzlich lassen sichund fette Spezialangriffe gibt es auch. Doch weil euer Gegenüber ebenfalls Blocken kann, ist hier Timing gefragt, um die aufgeladene Leiste nicht umsonst zu verpulvern.Auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad sind die Kämpfe, die sich ohne viel Übung abhaken lassen; auf normal und schwer wird es teilweise ein bisschen unfair: Nicht immer sind die Angriffe eurer Gegner gut lesbar und ob nun geblockt, geduckt oder ausgewichen werden soll, mussherausgefunden als durch blitzschnelle Reaktionen gemeistert werden. Angesichts der kurzen Spielzeit von rund ein bis zwei Stunden für die Story, lässt sich dies aber verschmerzen und wer sich bei den Duellen so richtig festbeißen will, kommt durch Auswendiglernen der Auseinandersetzungen eh auf seine Kosten.Spielerisch ist Thunder Ray also, das abwechselnde Austeilen von links, rechts, unten und oben sowie Abwehren der gegnerischen Hiebe aber unterhaltsam und nah genug an der Punch-Out!!-Formel, um einen. Der Star des Spiels ist ohnehin klar seine Präsentation, dank der Thunder Ray spielend leicht aus der Masse an Indie-Titeln hervorsticht und euchauf den Bildschirm zaubert. Und apropos lohnenswerte Indie-Titel: