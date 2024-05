Crow Country: Survival-Horror im PlayStation 1-Stil

Ein Mangel an Munition und Herausforderung

Speicherpunkte sind in Crow Country keine Seltenheit und noch dazu mit ihrer einlullenden Musik mehr als einladend.

Perfekt für Neueinsteiger

Eines der vielen spaßigen Rätsel des Spiels: Hier scheint im Schwanenschnabel etwas zu fehlen. Nur was?

Derwar ein unglaublicher Tag für Indie-Spiele:heimst Knallerwertungen ein undhat sich schon jetzt mehr als 100.000-mal verkauft. Mit Crow Country erschien aber noch ein weiterer Titel, den ihr euch auf jeden Fall näher anschauen solltet.Entwickelt von SFB Games, gegründet von den Brüdern Tom und Adam Vian, die zuvor bereits unter anderem mitundin der Industrie Fuß fassten, verbirgt sich hinter der Alliteration ein, der sicheignet. Wir verraten, was euch in Crow Country erwartet und warum sich ein Blick lohnen könnte.Schon der Anfang von Crow Country ist herrlich atmosphärisch: Während ein Auto durch die trostlose Nacht steuert, verraten Texteinblendungen die Prämisse des Spiels. In der Rolle vonbesucht ihr den titelgebenden,, um den sich dort versteckt haltenden Inhaber aufzustöbern. Was ihr von ihm wollt, wieso diese einstige Oase des Lachens geschlossen wurde und warum die einzigen verbliebenen Gäste mutierte Monster sind… das müsst ihr nun alles selbst herausfinden.Bewaffnet mit einer simplen Pistole und(auch wenn ihr bei fast leerem Magazin glücklicherweise immer zu eurem Wagen zurückkehren könnt, um zumindest acht Schuss zu erhalten) geht es über einen abgesperrten Seiteneingang und an den verwaisten Eintrittshäuschen in das Herz des Parks. Finden sich dort klassische Areale wie der Souvenir-Shop oder die Besuchertoiletten, sind die vier anderen Bereicheund locken mit einemoder Neptuns Meeresspaß.Alles davon wabert in einem herrlich atmosphärischen Artstyle über den Bildschirm: Diemit den blockigen Figuren im Stil vonerinnert stark an die Zeit der ersten PlayStation, kann aber trotzdem mit einer hohen Dichte an Details punkten. Eine gelungene Lichtstimmung, sich im Spielverlauf veränderndes Wetter mit Nebel und starken Schauern sowie einerunden das nostalgisch-beklemmende Ambiente ab.Wie es sich für einen Survival Horror-Titel gehört, kämpft ihr auch in Crow Country mitder Heilung und Selbstverteidigung – zumindest theoretisch. Denn das Spiel gehört definitiv zu den leichteren Genre-Vertretern: Gegner lassen sich in der Regel leicht umgehen und das eigene Lauftempo ist deutlich höher als das, auch wenn ihr deutlich mehr Schaden verursacht, je mehr ihr euch ihnen nähert – eine clevere Mechanik, damit ihr nicht nur aus sicherer Entfernung euer Magazin leert.Wer gründlich erkundet, findet neben der popligen Pistole noch, die euch das Umnieten der befremdlichen Besucher erleichtert und Arzneimittel sind auch an jeder Ecke zu finden. Dramatisch ist das alles nicht, denn eine frustrierende Erfahrung steht euch so nicht ins Haus – Veteranen könnten sich deshalb nur natürlichAuch die Rätsel sind entsprechend alles, aber das Aufstöbern von Hinweisen, Schlüsseln und anderen hilfreichen Gegenständen zum Vorankommen ist nichtsdestotrotz sehr befriedigend. Sollte es euch dann doch nach Herausforderung gieren: EinDerdurch faire Feinde und überschaubare Ressourcen ist aber nur einer der Gründe, warum Crow Country wirklich ein idealer Einstieg in das Survival Horror-Genre darstellt. Trotz offensichtlicher Anleihen an Oldschool-Vertreter könnt ihr alternativ zu den berühmt-berüchtigten Tank Controls auch ganz einfach von einerGebrauch machen, mit der sich Mara nicht anfühlt wie ein Lastwagen in einer Tiefgarage.Zusätzlich stehen euch vor dem Spielstart zwei Modi zur Verfügung: Neben der klassischen Survival Horror-Erfahrung könnt ihr euch auch, bei der ihr dann nicht angegriffen wird, der gesamte Vergnügungspark also friedlich bleibt. Wer wirklich nur die Atmosphäre aufsaugen und ein paar seichte, aber spaßige Rätsel lösen will, kommt hier auf seine Kosten – nursamt der potenziellen Freischaltung von nützlichen Bonus-Items entgeht euch so. Aber vielleicht dann ja im nächsten Durchgang, wenn ihr die Levelstruktur verinnerlicht habt…Falls euch unsere kleine Spielvorstellung Appetit auf den am 9. Mai frisch erschienenen Survival-Horror-Happen gemacht hat, könnt ihrauf dem, derund derloslegen – oder auf Steam mit der Gratis-Demo reinschnuppern. Noch mehr Genre-Grusel gibt es beispielsweise, das ebenfalls mit einer kostenlosen Demo aufwartet.