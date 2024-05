Enotria: The Last Song - Achtstündige Demo mit über 20 Waffen

Erst im Frühjahr haben die Macher des Soulslikesbeschlossen, den ursprünglich angedachten Releasetermin im Juni zu verschieben. Grund war damals, dass der neue DLC zum Genre-Starplötzlich für exakt dasselbe Datum angekündigt hatte.Vor diesem Duell schreckte das italienische Studio Jyamma Games (verständlicherweise) zurück und verlegte den geplanten Launch von Enotria kurzerhand um gut zwei Monate nach hinten. Aber. Auf der anderen Seite wartet eine positive Überraschung auf potenzielle Fans des Soulslike-Neulings.Schon ab kommender Woche können Spieler eine umfangreiche Demo laden und in die von italienischer Folklore inspirierte Welt von Enotria: The Last Song tauchen.dürft ihr auf PlayStation 5 oder PC mehr als nur einen kurzen Blick riskieren: Bis zu acht Stunden Spielinhalte soll die Demo bieten. Einen umfangreichen Gameplay-Einblick hat man auch schonmal zur Verfügung gestellt.Allein die Individualisierung des Kampfstils kann in dieser Testversion schonmal in vielen Facetten ausprobiert werden. Hier sollen euch, Lines genannt,zur Verfügung stehen, zudem sechs Masken, die Spielstil und Fähigkeiten beeinflussen. Während der Demo, in der ihr mit dem mysteriösen Charakter „Mask of Change“ durch Quinta, die Stadt der Schauspieler streift, sollen euch 27 Gegnertypen plus zwei Mini-Bosse und ein Hauptboss begegnen.Das klingt nach ordentlich Content für eine Demo. Die Entwickler von Studio Jyamma Games versprechen ein Indie-Soulslike mit. Wer das Kampfsystem erlernt und mit Kreativität den eigenen Spielstil entwickelt, soll mit belohnenden Gameplay-Mechaniken rechnen dürfen.Der endgültige Release von Enotria: The Last Song soll derweilüber die Bühne gehen. Der vorherige Ausweichtermin war der 21. August – auch nicht wirklich glücklich gewählt, wenn man bedenkt, dass mitam 20. August ebenfalls ein heiß erwartetes Soulslike erscheinen soll. Einen Release zeitgleich zum Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree hatte Jyammas CEO Jacky Greco noch als selbstmörderisch beschrieben