Codemasters: Übernahme durch Take-Two Interactive besiegelt

Also worth noting that Codemasters #CDM shares have risen in each of the past 7 sessions - their best run since they floated 2 years ago...



— Tom Howard (@tomhtimes) November 6, 2020





Shore Capital analysts: "The offer price is too low and a cash price comfortably over 500p would be more suited. This new offer may cause other companies to look at Codemasters and potentially create further interest, possibly from Tencent or Activision Blizzard?"



— Tom Howard (@tomhtimes) November 6, 2020

Codemasters und Take-Two Interactive sind sich einig geworden. Die angestrebte Übernahme ist unter Dach und Fach. Take-Two Interactive übernimmt also den britischen Rennspiel-Spezialisten, der jüngst DiRT 5 veröffentlicht hat. Basierend auf den letzten Schlusskursen der Aktien und des Wechselkurses (5. November 2020), lässt sich Take-Two die Übernahme etwa 759 Millionen Pfund kosten (ca. 851 Mio. Euro). Die Übernahme soll im ersten Quartal des Kalenderjahres 2021 abgeschlossen werden.Mittlerweile hat auch Take-Two Interactive das Übernahmeinteresse an Codemasters via Pressemitteilung bestätigt. Der Übernahme stehen aber noch die Due-Diligence-Prüfung und die Empfehlung des Codemasters-Vorstands an ihre Aktionäre, der Übernahme zuzustimmen, im Weg. Eine entsprechende Absicht will der Vorstand schon signalisiert haben. Bis zum 4. Dezember 2020 muss das endgültige Angebot von Take-Two unterbreitet werden.Take-Two Interactive ist an einer Übernahme von Codemasters interessiert. Entsprechende Gespräche zwischen beiden Partien sollen bereits stattgefunden haben, dies hat Codemasters bestätigt (Quelle: VGC via Gematsu ). Ein Übernahmepreis von knapp 740 Millionen Pfund (ca. 820 Mio. Euro) steht im Raum. Es heißt, wenn Take-Two Interactive das Angebot offiziell macht, soll der Codemasters-Vorstand seinen Aktionären einstimmig die Annahme des Angebots empfehlen.Take-Two Interactive ist die Muttergesellschaft von 2K Games, Rockstar Games und Private Division. Codemasters ist hauptsächlich für Rennspiele bekannt, z.B. die F1-Reihe, DiRT, DiRT Rally, Grid und Onrush.