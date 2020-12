Codemasters: Take-Two abgehängt: Electronic Arts will überraschend die Rennspiel-Spezialisten übernehmen

ChrisJumper schrieb am 14.12.2020 um 15:14 Uhr

Neeeeein!

Rest in Peace Codemasters!

Wir brauchen unbedingt mal ein Kartell-Amt welches Videospielübernahmen prüft. Nicht mal so sehr wegen der Konkurrenz, sondern um Kulturellen Schwund zu verhindern. Ein bisschen mehr wie Denkmalschutz so das nach so einer Übernahme dabei keine "Gattung" sterben darf sonder aktive gepflegt werden muss. Von mir aus als Bestandteil von Open World spielen. ;D

Ich meine EA will doch nur Teile der Spiele in Need for Speed bauen, aber weil der Kunde das alte NFS lieber haben will gibt es langfristig doch nur more of the same.